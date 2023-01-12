Webber: "Avustralya artık iyi yeteneklere sahip"
Mark Webber, Avustralya'nın pek çok genç sürücü sayesinde artık motor sporlarında iyi bir konumda olduğu görüşünde.
2023 F1 gridinde Avustralyalı Daniel Ricciardo olmayacağı için Avustralyalı taraftarlar pek de mutlu görünmüyor.
Ancak yeni sezonda Ricciardo'nun yerini genç yetenek Oscar Piastri alacağı için, gridde yine bir Avustralyalı olacak.
Ricciardo da Red Bull'a katıldığında bir başka Avustralyalı Mark Webber'in yerini almıştı. Bundan ötürü yıllardır F1'de Avustralya'yı temsil eden isimler var.
Yakında bu isimler arasına muhtemelen Jack Doohan da eklenecek ve bunun dışında alt kategorilerde yarışan başka isimler de var.
Eski pilot Mark Webber, Avustralya motor sporlarının iyi durumda olduğuna ve yakında daha fazla Avustralyalı pilotun motor sporlarında yer alacağını düşünüyor.
Speedcafe'e konuşan Webber, "Pistte oldukça büyük bir genç sürücü grubumuz var fakat herkes alt kategorilerde başarılı olamıyor çünkü bu zor bir görev."
"Ayrıca inanılmaz derecede pahalı, bu yüzden herkes mümkün olduğunca çabuk alt kategorilerden üst kategorilere geçmek istiyor."
"Jack Doohan 2022'de büyük şanssızlık yaşadı; Formula 2 şampiyonu olamaması onun suçu değil. Felipe Drugovich şampiyonayı büyük bir farkla kazandı fakat Formula 2'deki üçüncü sezonunda olduğunu ve çok fazla deneyime sahip olduğunu unutmamak gerekiyor."
Jack Doohan, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Jack yeni sezonda Virtuosi takımında kalacak, bu da onun için iyi bir şey."
"Formula 1'de yarışan Oscar Piastri, Formula 2'de yer alan Jack Doohan ve karting, Formula 4 ve Formula 3'te mücadele eden diğer yetenekler, Avustralya motor sporlarının iyi durumda olduğunu gösteriyor."
"Bu Avustralya için harika bir şey çünkü kendi ülkelerinde yarışan sürücüler, kariyerlerini yurtdışında geliştirme şansına sahip olduklarını biliyorlar." dedi.
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