Webber: "Alonso, sözleşmesini uzatmayı düşünebilir"

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Alonso, bu yıl Aston Martin'e geçti ve Silverstone takımı ona istediği iki yıllık anlaşmayı verdi. Birçok kişi bunun İspanyol pilotun Formula 1'deki son kontratı olacağını düşünse de Bahreyn Grand Prix'sindeki performansı bunun aksini kanıtlayabilecek nitelikteydi.

İki kez Dünya Şampiyonu, geçtiğimiz yıl Kimi Raikkonen'in rekorunu geçerek Formula 1 tarihinin en deneyimli pilotu oldu. 1955'te Louis Chiron tarafından kırılan 55 yıl 292 günlük 'F1 yarışında start alan en yaşlı pilot' rekorunun hâlâ uzağında olsa da, Alonso'nun uzun kariyeri şaşırtmaya devam ediyor.

Formula 1'de en son 2013'te yarışan Webber, Aston Martin pilotunun sözleşmesini uzatabileceğini söyledi.

Motorsport.com'un İspanya edisyonuna konuşan Webber, "Sanırım yaşlandıkça hepimiz farklı şekillerde olgunlaşıyoruz ve hayatlarımızda farklı önceliklerimiz oluyor."

"O, 20 yıldır padokta. Doğal olarak ilk geldiği zamankinden farklı."

"Ama bence bütün özellikleri ve onu karakterize eden her şey hâlâ orada. O bir yarışçı, insanlarla savaşmak istiyor, gerçekten inatçı ve bu özellikleri Fernando'da hep olacak."

"Elbette bu iki yıldan daha uzun süre kalma şansına sahip. Fernando'nun 44 yaşına kadar yarışabileceğini göz ardı etmeyin."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alpine ile bazı iyi performanslar sergilemiş olsa da, Bahreyn podyumu hem Alonso hem de Aston Martin'in bu yıl ön sıralar için yarışabileceğini gösterdi.

Webber Alonso hakkında, "Yeteneğini onaylamaya ihtiyacımız yok."

"Bu konuda tabii ki şüphemiz yok ama şimdi kariyerinin bir sonraki büyük aşamasında bir takıma liderlik etmenin keyfini çıkarabilir. Çok motive olacak, bu inanılmaz."

"Elbette bu Red Bull'un olağanüstü bir dayanıklığa sahip olup olmamasına bağlı, eğer öyleyse zaferleri garantidir ama eminim Alonso da bir şeyler elde edebilir, belki yarış kazanabilir."

"Podyum kesinlikle çok özel ama Red Bull'un tamamen hız kontrolünde olduğunu unutmamalıyız, çok yavaş ilerliyorlardı, bu yüzden etkileyici bir formdalar."

"Aston Martin'in lastik aşınmasının az olduğu pistlerde nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz ama Alonso ve takım adına çok ama çok mutluyum, bu sonucu hak ediyorlar." dedi.