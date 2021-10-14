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Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

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Mark Webber, Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde "bir takım saçmalıklar" döndüğünü ve müvekkili Oscar Piastri'nin bu konudan avantajlı çıkmasını umduğunu söyledi.

Webber: "Alfa Romeo'nun 2022 koltuğu üzerinde bir 'saçmalık' dönüyor"

Antonio Giovinazzi'nin şu anda oturduğu koltuk, 2022 sezonu için hâlâ doldurulmadı ve bu koltuk için pek çok ismin adı geçiyor.

Bir noktada Guanyu Zhou'nun takıma gelişine kesin gözüyle bakılıyordu, ancak son zamanlarda Andretti'nin Sauber'in çoğunluğunu satın alacağı dedikodularının ardından öne çıkan isim Colton Herta oldu.

Webber, kararın verilmesine yakın bir durumda olunmadığını ve bu durumun, Alfa'nin birkaç adayından biri olan Piastri'ye yardımcı olabileceğine inandığını söyledi. 

F1 Nation podcastine konuşan Webber, "Alfa koltuğu oradan ortaya gidiyor. Şu anda, belki de yatırım anlamında, Andretti etrafında döndüğünü görüyoruz."

"Dinamik olarak gidişat çok garip bir şekilde ilerliyor, ancak O (Piastri) F1'de olmayı hak ediyor mu? Kesinlikle. Bunu hepimiz biliyoruz."

"Medya mensupları, diğer sürücüler, herkes onun hakkında çok iyi açıklamalarda bulunuyor, bunu duymak çok güzel."

"Sporun, iyi ve genç yeteneklerin geldiği göz önüne alındığında, iyi bir yapıda olduğunu görmek güzel ve Oscar'ın gelişi durumunda 'olacak mı?' sorusundan ziyade 'ne zaman olacak?' sorusu geçerli."

"Neler olacak göreceğiz. Çok ilginç birkaç ay olacak. Hiçbir şey daha belli değil, çözülmesi gereken bir takım saçmalıklar var ve bu da onun işine yarayabilir." dedi.

Webber, resmi olarak Piastri'nin Formula 1 yolculuğunda ona danışmanlık yapıyor. Piastri an itibariyle F2 şampiyonasının lideri.

Akademi'de olduğu göz önüne alındığında, 20 yaşındaki sürücünün F1'e geçiş yaptığında Alpine ile mücadele edeceği düşünülebilir, ancak Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un gelecek sene için kontratları olduğu göz önüne alındığında, Fransız takımda bir koltuğun boşalacak olması bir süreliğine mümkün durmuyor.

Bu da Piastri'nin Alpine Akademi'den ayrılıp başka bir yere geçmesine neden olabilir. Ancak Webber, Fransız takımın onu bırakmamaya kararlı olduğunu söyledi.

Dokuz kez F1 grand prix'si galibi Webber, "O gerçekten inanılmaz bir iş yapıyor ve bunu birkaç senedir yapmaya devam ediyor."

"Geçtiğimiz sene Formula 3'ü kazandı, bu sene Formula 2'yi lider götürüyor - kazanacağı konusunda herhangi bir garanti yok ancak an itibariyle en çok puana sahip olan isim O ve gösterdiği formla beraber aracı sürmekten keyif aldığını söyleyebiliriz."

"İnsanlar takımları takip ederler ancak sürücüleri takip etmeyi de severler. Alpine, Oscar konusunda çok ama çok hevesli ve onu kaybetmek istemiyorlar."

"Onu yeniden kazanıp geleceğe odaklanmak istiyorlar. Bunu daha yapmadılar, ancak Oscar'ı gelecek adına mutlu tutmak için çok ama çok çalışıyorlar - ve bunu da an itibariyle yapıyorlar." açıklamalarında bulundu.

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