Webber: "2023'te F1'e geçmek, Piastri için zorunluluk"

2019 Formula Renault Eurocup, 2020 FIA Formula 3 ve 2021 Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri, alt kategorilerde kazanabileceği her şeyi daha henüz ilk yılında kazanmasının ardından Formula 1'e girme fırsatı kolluyor.

Yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Avustralyalı pilot, Alpine'in genç sürücü akademisinde yer alıyor fakat Fransız üreticinin F1 koltuklarında boşluk yok.

Alpine kendisini Alfa Romeo'da yarıştırmayı düşünse de, İsviçreli ekibin tercihi bir başka Alpine sürücüsü Guanyu Zhou'dan yana oldu. Çinli sürücü, sahip olduğu sponsorluk desteğinin de etkisiyle Piastri'nin önüne geçti.

Hal böyle olunca Piastri, 2022'de Alpine'in yedek pilotu olacak.

Piastri'nin menajeri ve mentoru Mark Webber, genç sürücünün Formula 1 gridinde yer almak için gereken her şeyi doğru şekilde yaptığını düşünüyor.

Speedcafe.com'a konuşan Webber, 2023'ün kendileri için hedef olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle, bu bizim için bir zorunluluk."

"Bu, mümkün olan son tarih. Sanırım hepimiz bunun farkındayız. Yani evet, 2023 en geç tarih olacak ama ondan önce bile asla bilemeyeceğiniz bazı fırsatlar olabilir."

"Oscar iyi bir konumda. Gelecek yıl çok fazlam mesafe kat edecek ve aynı zamanda hem motive hem de aç."

"Yaptığı çıkış olağanüstüydü, üç şampiyonlukla harika bir ilerleme kaydetti. Bundan daha fazlasını yapamazdı. Bu yıl Formula 2 Şampiyonası'nı domin etti."

"Hepimiz biliyoruz ki gelecek yıl Formula 1'e çıkmayı hak ediyor, bu yüzden kimse bunu sorgulamıyor fakat sürücü pazarındaki şartlar bu yönde gelişti. Orada çok fazla koltuk yok."

"Yılı bu şekilde bitirdikten sonra kesinlikle sinirlendi. Çünkü üst üste beş pole pozisyonu kazandı, bolca zafer ve en hızlı tur elde etti, ona gridde cevap verebilecek kimse yoktu, ki bunu görmek harikaydı."

Piastri'nin Formula 1 gridine katılma fırsatının ne zaman yakalayacağı belirsizliğini koruyor.

Ocon'un 2024 sonuna kadar anlaşması bulunurken, Alonso'nun da 2022 sonuna kadar anlaşması bulunuyor.

Webber, Alpine'in Piastri'ye seçenekler bulma ve F1'e getirme konusunda baskı hissettiğini çünkü genç Avustralyalı pilotun, kendisinden istenen her şeyi yaptığını söyledi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images