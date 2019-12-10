Webber, 2020'de Ferrari ve Hamilton'ın şampiyon olmasını bekliyor

Lewis Hamilton bu yıl kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu kazandı ve gelecek yıl bir şampiyonluk daha kazanıp Michael Schumacher'i yakalamayı hedefliyor.

Diğer tarafta Ferrari ve Red Bull, bu yıl zaman zaman Mercedes'le savaşacak kadar hızlılardı ve gelecek yıl farkı kapatıp şampiyonluk savaşında yer almak istiyorlar.

Eski F1 pilotu Mark Webber, 2020'de Ferrari'nin düzenli puanlar alıp şampiyon olabileceğini düşünüyor.

Ancak Avustralyalı pilot, Lewis Hamilton'ın pilotlar şampiyonasının favorisi olduğunu söyledi.

Formule1.nl'ye konuşan Webber, "En azından Charles Leclerc ve Sebastian Vettel düzenli olarak puan alabilir. Bu yüzden Ferrari, takımlar şampiyonası için iyi görünebilir."

"Ancak Lewis’in sezon boyunca pilotlar şampiyonasındaki üstünlüğünü koruyacağını düşünüyorum." dedi.

"2020 yılında Lewis'in Michael Schumacher’in yedi dünya şampiyonluğu rekorunu yakalayıp yakalayamayacağını görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum." dedi.

Webber, Max Verstappen'le ilgili ise, "Artık Max Verstappen hakkında konuşmak zorunda değiliz. Artık ismini kabul ettirdi ve çok iyi." dedi.