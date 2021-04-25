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Formula 1 / Son dakika

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

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Eski yarış pilotu Jason Watt, Sebastian Vettel’in bir sürücü olarak “bitmiş” bir durumda olduğunu ancak takımdan atılmak konusunda endişelenmemesi gerektiğini çünkü pazarlama gelirleri sayesinde “maaşını karşılayabileceğini” söyledi.

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

Ferrari ile yollarını ayırdıktan sonra Aston Martin’e katılan Alman pilot, Silverstone merkezli takımla 2021 ve sonrasını kapsayan çok yıllık bir kontrat imzaladı.

Vettel için patronları da dahil olmak üzere birçok şey değişti ve bu, 4 kez dünya şampiyonu için yeni bir başlangıç demek oluyordu.

Ancak, şimdiye kadar Vettel için eski hikaye devam ediyor gibi gözüküyor.

Vettel yeni takımıyla kariyerine Bahreyn’de adeta bir kabus gibi başladı. Sıralama turlarının birinci bölümünde elendi ve sonrasında yarışta Esteban Ocon’a çarparak zaman cezası aldı.

Imola’da ise sıralamalarda ikinci bölüme çıkmasına rağmen takım arkadaşı Stroll’ün aksine son bölüme kalamadı. Ardından, pazar günü sorunlu bir yarış geçirerek, bitime bir tur kala yarışı bıraktı.

Fakat bütün bu olanlara rağmen Vettel takımdan atılmak konusunda endişelenmemeli.

Watt’a göre 33 yaşındaki pilot hâlâ takım için çok önemli çünkü getirdiği sponsorlar ve reklam gelirleri sayesinde “maaşını fazlasıyla karşılıyor”.

51 yaşındaki eski yarışçı Formula1News’e verdiği demeçte şöyle konuştu: “Vettel bitmiş bir durumda.”

“En son iyi bir iş çıkardığından bu yana epey zaman geçti. Ayrıca çok fazla hata yapıyor ve baskı altında gibi gözüküyor.”

“Mental olarak buna daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Umarım bu yıl kalır çünkü bir anda her şeyin onun için iyiye gitmesi yönündeki son umuduna tutunuyor.”

“İnsanlar, takım için pahalı bir pilot olduğundan bahsediyor ama onun sayesinde birçok sponsorluk kazandılar ve bu yüzden maaşını fazlasıyla karşılıyor.”

Vettel bu sezon daha puan kazanmaya başlayamamış olsa da takım arkadaşı Stroll, arka arkaya iki yarıştan da puanla ayrıldı.

Takıma getirdiği 5 puanla Aston Martin, şu anda takımlar şampiyonasını 6. sırada götürüyor.

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Editör Selin Elif Köse

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