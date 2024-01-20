Watson: "Verstappen takım arkadaşını yok etme iç güdüsünü Schumacher'den aldı"

Schumacher, Verstappen'in gençliğinde önemli bir karakterdi. Verstappen'in babası Jos Benetton'dayken, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Schumacher ile aynı garajı paylaşıyordu. Hatta iki aile birlikte bir dizi tatile bile çıktı.

Ancak Schumacher'in sürüş tarzı, babasının eski takım arkadaşından bir şeyler öğrenmesiyle istemeden de olsa Verstappen'in hayatına girmiş oldu.

Verstappen, şu sıralar Sergio Perez de dahil olmak üzere takım arkadaşlarını yok eden biri olarak ün yaptı. Ama bunu nereden öğrendiğini detaylıca incelendiğinde, bu yeteneğinin Schumacher'e kadar uzandığı söylenebilir.

Eski Toro Rosso menajeri Graham Watson, Jos Verstappen'e Schumacher'in yanında değerli bir ders verildiğini söyledi.

Verstappen.com'a verdiği demeçte Watson, "Bence Jos, Michael Schumacher'in daha iyi bir yeteneğe sahip olduğunu ve kayırıldığını hissetti."

"Jos'un bunu kabullenmekte zorlandığı izlenimini edindim. Çünkü o da çok yetenekli bir sürücüydü." dedi.

Fotoğraf: Motorsport Images Podyum: Yarış galibi Michael Schumacher, Benetton, 2. Damon Hill, 3. Jos Verstappen, Benetton

Ancak Jos pilotluk günlerinde bunu kabul etmekte zorlanmış olsa da, daha sonra Schumacher'in arkasındaki inancı gördü ve bu bilgeliği oğluna aktardı.

Watson, Benetton takım patronu Flavio Briatore'nin Schumacher'e ayrıcalıklı muamele yaptığını Jos'un gördüğünü ve oğlunun rekabetçi olabilmesi için kendisini bu konuma getirmesi gerektiğine karar verdiğini öne sürdü.

Watson, "Flavio'nun Michael ile hem sportif hem de kişisel anlamda güçlü bir bağı vardı."

"Bu yüzden Jos'un Max'e çok erken yaşta, yapması gereken ilk şeyin takım arkadaşlarını yok etmek olduğunu aşıladığını düşünüyorum. Bunu son yıllarda gördük."

"Takım senin olmalı, takımın etrafında döndüğü adam sen olmalısın. Bunu Max'te de gördüğünüze inanıyorum. Önce takım arkadaşını yen, sonra şampiyonluğu kazan."

"Bugüne kadar Jos'un Benetton'da adil bir muamele gördüğünü düşünmüyorum. Bu da Max'in sporun bu yönünü çok iyi anlamasını kısmen sağladı. Daha iyi araca ihtiyacı yok, aynı aracı istiyor, gerisini yetenek halledecektir." dedi.