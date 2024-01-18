Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"
AlphaTauri takım menajeri Graham Watson, Max Verstappen'in Formula 1'i 'tek başına kurtardığını' düşünüyor ve Lewis Hamilton'ın Verstappen gibi bir 'ineği' değil, çeşitli odaklara sahip bir 'marka' olduğunu iddia ediyor.
Verstappen, 2015 yılında 17 yaşındayken Red Bull'un o zamanlar Toro Rosso olarak bilinen genç takımıyla Formula 1 sahnesine çok genç bir yaşta çıktı. O sırada Hamilton, Mercedes'le birlikte ikinci şampiyonluk sezonuna başlamaya hazırlanıyordu.
2021 yılına gelindiğinde, artık Red Bull pilotu olan Verstappen ilk kez şampiyonluk mücadelesine dahil oldu. F1'in en büyük sezonlarından birinin sonunda Hamilton'a karşı galip geldi. Bu başlangıç, Hollandalı'nın o zamandan beri üç kez Dünya Şampiyonu olma yolunda buldozer gibi ilerlediği Verstappen döneminin başlangıcını anlamına geliyordu.
Formula 1 şu anda Verstappen'in liderliğinde ilerliyor, 'Turuncu Ordu' hayran kitlesi onu Avrupa'da her yarışta takip ediyor ve tribünleri dolduruyor. Kendi evi olan Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si uçan Hollandalı için yeniden canlandırıldı.
Watson, Verstappen'in spora yeni bir izleyici kitlesi kazandırarak Formula 1'i 'tek başına kurtardığını' savunuyor. Bunun bir "marka" olan ve Verstappen gibi yalnızca Formula 1'deki rolüyle tanınmayan Hamilton'ın etkisinden farklı olduğunu iddia ediyor.
Verstappen.com'a yaptığı açıklamada Watson, "Max Formula 1'in başına gelen en iyi şey."
"Max bizden Red Bull'a geçtiğinde, bunu Michael Schumacher'in Ferrari'ye geçişine benzetmiştim. O zamanlar Formula 1'i son derece popüler hale getirmişti. Hockenheim ve Spa'nın eski görüntülerine bakın tribünler Schumacher bayraklarıyla dolu."
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, spray Champagne on the podium
"Bence Max Formula 1'i tek başına kurtardı. Çünkü aynı yoğunluğu getiriyor ve ilgi yaratıyor. İnsanlar onun için Avusturya'ya, Spa'ya, aslında her yere kitleler halinde geliyor. Schumacher'in zamanında bile böyle bir şey görmemiştim."
"Eşim 60 yaşında ama Max'in büyük bir hayranı. Tarzından dolayı, pistte yarattığı heyecandan dolayı. Max Formula 1'e yepyeni bir seyirci kitlesi getiriyor."
"Lewis Hamilton çok yetenekli ama o kadar çok şeyle uğraşıyor ki insanlar merak ediyor. O bir Formula 1 pilotu mu değil mi? O kadar çok başka şeyle ilişkilendiriliyor ki. Lewis Hamilton bir marka, Max Verstappen ise bir Formula 1 pilotu ve bu değişmeyecek."
"Hamilton'ın yaptığının yanlış olduğunu söylemiyorum ama o Max gibi inek değil. Böyle adamlar araçta olmadıklarında simülatörde ya da karttadırlar. Her zaman kendilerini geliştirmeye çalışırlar." dedi.
Verstappen 2024'te tarihi bir kez daha yeniden yazmaya ve Red Bull'un eski yıldızı Sebastian Vettel'in yanına dört kez Dünya Şampiyonu olarak katılmaya çalışacak.
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