Watson: "Verstappen artık zekasıyla sürüyor"

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Max Verstappen, geçen yıl şampiyonluk için son yarışa kadar Lewis Hamilton'la çekişmiş ve mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Hollandalı pilot bu yıl yine şampiyonluk savaşı veriyor ve bu kez karşısında Ferrari pilotu Charles Leclerc var.

Verstappen, bu sezon şimdiye kadarki dört yarıştan ikisini kazandı, diğer iki yarışta ise mekanik sorunlarla yarış dışı kaldı.

Diğer tarafta hem Leclerc hem de Verstappen, şimdiye kadar birbirlerine karşı hem saygılı hem de temiz davrandılar.

Eski F1 pilotu John Watson, geçen yıl eleştirdiği Verstappen hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

RacingNews365'e konuşan Watson, "Açık olan şey şu, ki bu sadece benim için değil, diğer insanlar da bunu görüyorlar, Max'in bu yıl Leclerc ile yarışırken sahip olduğu sürüş tarzı, geçen yıl Lewis [Hamilton] ile yarışırken sahip olduğu kadar agresif değil. Bunun neyden kaynaklandığını bilmiyorum." "Fakat kesin olan şey, 2021'de bence kötü yargılarda bulunduğu hamleler yapmıştı. Silverstone'a 32 puan önde gitmişti ve o şampiyonluğu Abu Dhabi'den çok daha önce kazanması gerekiyordu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

"Belki durumu kavramıştır, belki şampiyon olmasıyla alakalıdır, belki de olgunluk seviyesi ya da artık ne derseniz deyin onunla ilgilidir bilmiyorum." "Artık önceki sezonlarda gördüğümüzden daha mantıklı bir Max var gibi görünüyor." "Ayrıca Max'in Leclerc ve jenerasyonunun geri kalanıyla, kartinge ya da diğer serilere dayanan geçmişi var." "Lewis'le buna sahip değildi ve Lewis, onun en büyük rakibiydi. Geçen yıl veya önceki yıllarda kendisini yöneten şey aklından ziyade ayağıydı" dedi. Watson'a göre Emilia Romagna GP zaferi, Verstappen'in F1'deki en iyi galibiyetlerinden birisi. "Verstappen'i izlerken kariyeri boyunca gördüğüm en olgun zaferlerden birini almış gibi hissettim." "Yalnızca ayaklarıyla değil, aklıyla da sürüyor gibiydi. Umut verici bir iş çıkardı, olağanüstüydü ve ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalmasının ardından geri döndü ve yarışı domine etti, sıralama turlarını da domine etti."