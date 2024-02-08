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Watson: "Red Bull'un 'zihniyeti' Perez'e uygun değil"

Eski F1 pilotu John Watson, Sergio Perez'in desteğe ihtiyaç duyan bir pilot olduğuna inanıyor ve Red Bull'un tercih ettiği sürüş tarzından uzaklaşmasının 2023'te aleyhine olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, celebrates on the podium with Champagne

Perez sezonun ilk dört galibiyetini Max Verstappen ile paylaşırken, sezon ilerledikçe başka galibiyet elde edemedi ve takım arkadaşı üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

RB19'un gelişmesi ve görünüşe göre Verstappen'in güçlü yönlerine doğru ilerlemesiyle birlikte, beş kez Grand Prix kazanan Watson, Red Bull'un zihniyetinin Perez'e yardımcı olmadığı teorisini ortaya attı.

Watson, Perez ile benzer bir sürüş tarzına sahip olduğunu açıklarken, simülatöre geri dönerek araçtaki değişikliklere yavaş yavaş uyum sağlamanın kendisi için faydalı olacağına inanıyor.

Watson, Motor Sport Magazine'in Centenary Stories adlı podcast'inde yaptığı açıklamada, "Bazı pilotların desteğe ve teselli edilmeye daha çok ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum, bazıları ise serttir ve sadece kendi yollarında ilerlerler." 

"Ama bence bugün çağdaş Formula 1'de geldiğimiz noktada, araçlar o kadar karmaşık ki, bir Grand Prix için yapılan hazırlıkların çoğu artık atölyelerde, simülasyonlarda, aero mühendisliğinde ve takımların sahip olduğu bilgi birikiminde yapılıyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Dolayısıyla, takım bir aracı yarış pistine mümkün olan en optimize edilmiş düzende getiriyor. Belki de bu ayar Sergio'ya uygun değildi."

"Sanırım en son yarışlardan birinde 'Yılın başlarında yarışmaktan keyif aldığım araca geri dönebilir miyim?' diye sordu. Sanırım bu isteği reddedildi."

"Tahmin ettiğim kadarıyla takımın tepkisi şu olmuştur: 'Mart ya da Nisan'da neredeydik, şimdi Eylül, Ekim'de neredeyiz. Araç belki yarım saniye daha hızlı, sana yarım saniye daha yavaş bir araç vermeyeceğim, bu araçla hızlanmayı kendin çözmelisin."

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