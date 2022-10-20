Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"

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Mercedes, 2014'ten arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu ve yedi pilotlar şampiyonluğu kazansa da, son iki yıldır işler istedikleri gibi gitmiyor.

Geçen yıl sürücüler şampiyonluğunu Red Bull'a kaybettiler ve bu yıl geride kalan 18 yarışta tek bir zafer dahi alamadılar.

Sürücüler şampiyonluğunu arka arkaya ikinci kez kaybeden Alman üreticinin takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşma şansı da matematiksel anlamda bitti.

Yine de takım bazı yarışlarda çok iyi göründü ve her şey yolunda gitseydi, belki de şimdiye kadar birkaç yarış kazanabilirdi.

Planetf1'e konuşan esi F1 pilotu John Watson'a göre Mercedes, bu yılın bir noktasında yarış kazanmayı başaracak.

Watson, "Bence Mercedes bu yıl yarış kazanacak. Bir yarış mı yoksa daha fazla mı olur bilmiyorum ama takımın potansiyeli olduğunu hissediyorum."

"Mercedes bence Red Bull ve diğer takımlara giden kilit çalışanlarının kaybıyla uğraşmak zorunda kaldı."

"Kayıpları telafi etmeleri zor ama kendilerini kanıtlamak isteyen yeni insanlar geldi. Bir bakıma Mercedes için bir geçiş dönemi söz konusu."

"Yine de takımın bu yıl kazanacağına inanıyorum ama hangi pilotun birinci olacağını bilmiyorum, Lewis mi George mu? Bunu sadece tanrı bilir." dedi.