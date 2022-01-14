Watson: "Masi'nin mevcut şartlarda devam etmesi zor"

Masi, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turlarında aldığı kararlarla beraber, yoğun şekilde eleştirildi ve Mercedes'in ciddi şekilde tepkisin çekti.

Kurallara göre Masi'nin tur yiyen araçlara yerlerini geri almaları konusunda izin vermesi halinde, yarışı bir tur sonra bşalatması gerekiyordu. Eğer böyle olsaydı, yarış güvenlik aracı ardında bitecek ve Mercedes pilotu Lewis Hmailton kazanacaktı.

Ancak Masi, yarışı hemen başlatmayı seçti ve Max Verstappen, pist üstünde atak yapıp galibiyete ulaşan isim oldu.

FIA şimdi konuyu araştırıyor ve FIA'nın Masi'yi görevden alma ihtimali var.

Soruşturmanın sonucu henüz yayınlanması ancak John Watson, Masi'nin devam etme ihtimalini çok düşük olarak görüyor.

Masi'nin yerini koruyup koruyamayacağı sorusuna Watson, "Şahsen bunun son derece zor olduğunu söyleyebilirim."

"Masi orada bir taraf tutmadı. Bir sürücüyü veya bir takım diğerine tercih etmedi. Fakat eylemlerinin ve bence yarışın yeşil bayrak altında bittiğini görme arzusunun sonuçları oldu."

"Güvenlik aracı akasında bitirseydi, şampiyona için korkunç bir son olacağını biliyorum. Fakat tercih ettiği yola kıyasla, potansiyel olarak başka seçenekler de vardı. Bunlardan birisi anladığım kadarıyla hemen kırmızı bayrak çıkarmak olurdu. O zaman herkes pite girebilir, yeni lastiklere geçebilir ve yarış yeniden başlayabilirdi."

"En azından bu, herkes için eşit bir durum olurdu. Fakat işlerin gelişme şekliyle beraber mücadele, Lewis için eşit olmayan ve Red Bull ile için çok daha iyi olan bir noktaya getirdi." dedi.

Watson'a göre Masi, artık takımların desteğini de kaybetti.

"Doğrusu, sezon boyunca bazı sorunlar yaşandığını düşünüyorum. Bunlardan bazıları, pit duvarı ve yarış direktörü arasındaki bu kesintisiz iletişim sebebiyle daha da kötüleşti."

"Yeni sezonda takımlardan ona karşı nasıl bir destek olacağını merak ediyorum, onun kararlarına güvenebilecekler mi?"

"Kusursuz mu? Yoksa sorgulanabilir mi? Her karar verdiğinde, telsiz üzerinden 'Doğru çağrıyı yaptı mı?' ya da 'İşte yanlış kararın gerekçeleri' gibi sorgulanacak mı? Bu yanlış yol."

"Bu bir futbol maçı yapmak gibi, iki takımın menajerinin maç esnasında hakemle devam eden bir diyaloga sahip olması gibi. Bu, bir bakıma mantıksız bir şey. Bir futbol maçının 90 dakikasını veya bir yarışın 90 dakikasını yönetmek için seçilen insanların otoritesiyle alay ediyor."

Watson'a göre sporun odak noktasının Netflix Drive to Survive da dahil olmak üzere, "eğlenceye" kaymasının, spor yönetimi üzerinde etkisi oldu.

"Mücadelelerin aktarılma kanalları var ancak Netflix ve Drive to Surive'a verilen yetkinin bir parçası olarak değil. Orada, sporun starlarının yani sıra bir de 'destek karakterleri' oluşmaya başladı."

"Bu insanlar, yani FIA ve görevlilerden bazıları bu 'şovun' bir parçası oldular. Fakat bunun için orada değiller, aksine olayları yargılamak için oradalar. Bilinmek, tanınmak ya da her neyse, onun için orada değiller."

"Onlar perde arkasında olması gereken kişiler. Onların işi yıldız olmak değil ve bu pozisyonda bulunmalarının nedeni de [yıldız olmak] değil."

Michael Masi, Race Director, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images