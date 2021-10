Watson: "Hamilton, sonraki iki yarıştan birini kazanmak zorunda"

Formula 1'de sezonun bitimine sadece beş yarış kaldı ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in 12 puanlık üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 17 yarışta Lewis Hamilton beş galibiyet alırken, Verstappen sekiz yarış kazandı.

Sezon Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışlarıyla sona erecek. Bu pistlerden Meksika ve Brezilya'nın Red Bull'a uyduğu yönünde genel bir görüş var. Ancak bu iki pistteki son yarış 2019'da gerçekleşti. Mercedes'in artık yüksek rakımda sorun yaşaması beklenmiyor. Bu da Mercedes'in bu iki pistte de şansı olacağı anlamına gelebilir.

Katar ve Suudi Arabistan'da daha önce hiç F1 yarışı düzenlenmedi ancak uzun düzlüklere sahip olmalarıyla bu iki pistin de Mercedes'e uyabileceği yorumları var. Abu Dhabi pistinin düzeni de son dönemde değiştiği için orası için tahmin yapmak çok zor.

RacingNews365'e konuşan Watson şöyle konuştu: "Şu anda Red Bull'un pozitif bir ivme yakaladığını düşünüyorum."

"Bildiklerimiz çerçevesinde, Meksika ve Brezilya'nın Red Bull'un lehine olduğunu söyleyebilirim. Abu Dhabi için şanslar muhtemelen eşit ve diğer ikisi de -Katar ve Suudi Arabistan- her iki takıma da açık olacak."

"Mercedes, performans anlamında önemli bir geri dönüş yaptı ve Lewis, pazar günü de gösterdiği üzere, performansının zirvesinde sürmeye devam ediyor. Fakat öte yandan, Mercedes'te motorlar ve dayanıklılık konusunda bazı sorunlar var."

"Açık konuşmak gerekirse Lewis'in sonraki iki yarıştan birini kazanması ve Max ikisinden birini kötü bir sonuçla tamamlaması gerekiyor. Max Meksika'da kazanırsa, Lewis'in Red Bull ile öngörülemeyen bir dayanıklılık sorunu dışında, geri dönmenin bir yolunu bulması çok ama çok zor olacak."

"Bu, hibrit dönemdeki ilk gerçek şampiyonluk savaşı. Lewis şimdiye kadar sadece kendi takım arkadaşlarına karşı rekabet etmek zorunda kaldı, bu kez ise rakip bir takımla karşı karşıya."

"Şampiyona, muhteşem bir final için gereken tüm özelliklere sahip."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images