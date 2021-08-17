Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın kontratı 2021 sezonunun ardından bitecek ve Mercedes henüz ne yapacağına karar vermedi.

Takım ya Bottas'la devam edecek ya da genç yeteneği George Russell'ı Lewis Hamilton'ın yanına getirecek.

Bottas şimdiye kadar hiç şampiyonluk savaşı veremedi fakat Hamilton'la çok iyi anlaşıyor ve takıma önemli puanlar getiriyor. Ancak bu yıl yaşadığı istikrarsızlık, Mercedes'in Russell'ı ciddi şekilde düşünmesine yol açtı.

Aynı zamanda Russell da Williams'ta çok iyi performans gösteriyor ve artık Mercedes'te yarışmak istiyor.

Fakat eski F1 pilotu ve yarış galibi John Watson, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın Russell'ı takımda istemeyeceğini düşünüyor.

RacingNews365'e konuşan Amerikalı pilot, şöyle dedi: "Lewis'in Bottas'ı yanında tutmak istediğini düşünüyorum çünkü Valtteri, işbirliği yapmayı seven bir takım arkadaşı."

"İstemediği şey ise geçen yıl Bahreyn'de harika bir iş çıkaran George gibi biriyle takım arkadaşı olmak."

"Lewis hem Mercedes takımı hem de Mercedes ailesi içinde önemli otoriteye ve güce sahip."

"Hamilton'ın Bottas'ın varlığından memnun olmasının çok iyi bir sebebi var. Ancak, bana göre harika bir iş çıkaran George gibi genç bir aslanı takıma getirirseniz işler o zaman değişir. Senelerce gördüğünüz üzere, eğer şampiyonluk için mücadele eden iki sürücünüz varsa işte o zaman kapıyı bir başka takım için açık bırakmış oluyorsunuz."

"George'u bir Mercedes'te görmeyi çok isterim, ancak bu gerçekleşirse Hamilton'a geri planda kalmayı kabul etmek zorunda kalacak."