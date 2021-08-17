Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 yarış galibi John Watson, Lewis Hamilton'ın gelecek yıl Valtteri Bottas'la takım arkadaşı olmaya devam etmek isteyeceğini söyledi.

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın kontratı 2021 sezonunun ardından bitecek ve Mercedes henüz ne yapacağına karar vermedi.

Takım ya Bottas'la devam edecek ya da genç yeteneği George Russell'ı Lewis Hamilton'ın yanına getirecek.

Bottas şimdiye kadar hiç şampiyonluk savaşı veremedi fakat Hamilton'la çok iyi anlaşıyor ve takıma önemli puanlar getiriyor. Ancak bu yıl yaşadığı istikrarsızlık, Mercedes'in Russell'ı ciddi şekilde düşünmesine yol açtı.

Aynı zamanda Russell da Williams'ta çok iyi performans gösteriyor ve artık Mercedes'te yarışmak istiyor.

Fakat eski F1 pilotu ve yarış galibi John Watson, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın Russell'ı takımda istemeyeceğini düşünüyor.

RacingNews365'e konuşan Amerikalı pilot, şöyle dedi: "Lewis'in Bottas'ı yanında tutmak istediğini düşünüyorum çünkü Valtteri, işbirliği yapmayı seven bir takım arkadaşı."

"İstemediği şey ise geçen yıl Bahreyn'de harika bir iş çıkaran George gibi biriyle takım arkadaşı olmak."

"Lewis hem Mercedes takımı hem de Mercedes ailesi içinde önemli otoriteye ve güce sahip."

"Hamilton'ın Bottas'ın varlığından memnun olmasının çok iyi bir sebebi var. Ancak, bana göre harika bir iş çıkaran George gibi genç bir aslanı takıma getirirseniz işler o zaman değişir. Senelerce gördüğünüz üzere, eğer şampiyonluk için mücadele eden iki sürücünüz varsa işte o zaman kapıyı bir başka takım için açık bırakmış oluyorsunuz."

"George'u bir Mercedes'te görmeyi çok isterim, ancak bu gerçekleşirse Hamilton'a geri planda kalmayı kabul etmek zorunda kalacak."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

Önceki haber

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

2 s
2
Formula 1

Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''

4 s
3
Formula 1

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

6 dk
4
Formula 1

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

3 s
5
Formula 1

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

2 s
Son Haberler
Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"
F1

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

6dk
Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"
F1

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

2 s
Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor
F1

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

2 s
Hangi pilotun kaç ceza puanı var?
F1

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

3 s
Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''
F1

Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''

4 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli" Belçika GP
Formula 1

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor Belçika GP
Formula 1

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

Hangi pilotun kaç ceza puanı var? Belçika GP
Formula 1

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''
Formula 1 Formula 1

Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?
Formula 1 Formula 1

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

Aston Martin, Macaristan'dan sonra nasıl geri dönmeyi planlıyor?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Macaristan'dan sonra nasıl geri dönmeyi planlıyor?

Rakipleri hakkında Da Costa: ''Spor salonunda daha çok zamana ihtiyaçları var''
Formula E Formula E

Rakipleri hakkında Da Costa: ''Spor salonunda daha çok zamana ihtiyaçları var''

Button: "2010 yılında McLaren'a gitmeyi seçmem insanları şaşırttı"
Formula 1 Formula 1

Button: "2010 yılında McLaren'a gitmeyi seçmem insanları şaşırttı"

Son Haberler

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Watson: "Hamilton, Russell ile takım arkadaşı olmak istemeyecek"

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, henüz Ferrari'de yeterince tutarlı olmadığını kabul ediyor

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?
Formula 1 Formula 1

Hangi pilotun kaç ceza puanı var?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.