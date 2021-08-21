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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Watson: "Hamilton ne yapılması gerektiğini Verstappen'den daha iyi biliyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu John Watson, Lewis Hamilton'ın ne yapılması gerektiğini Max Verstappen'den daha iyi bildiğini ve daha kurnaz davrandığını dile getirdi.

Watson: "Hamilton ne yapılması gerektiğini Verstappen'den daha iyi biliyor"

Lewis Hamilton, bu yıl kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kovalarken, Max Verstappen ilk şampiyonluğunu istiyor.

İkili, ilk kez Britanya Grand Prix'sinde temas yaşadılar ve Verstappen, Hamilton'ı suçlarken, Hamilton yanlış bir şey yapmadığını düşünüyordu.

Kimileri bu sorumdan Verstappen'i sorumlu tutuyor ve Hollandalı pilotun fazla aceleci ya da agresif davrandığını düşünüyor.

RacingNews365'e konuk olan eski F1 pilotu ve dünya üçüncüsü John Watson, Verstappen'in şimdiye kadar yanlış taktikler seçtiğini dile getirdi.

Watson, Verstappen ve Hamilton arasında mentalite farkı olduğunu, İngiliz pilotun her zaman uzun oyunu oynadığını dile getirdi.

Watson şöyle konuştu: "Max orada Lewis'in liderliği almasına izin vermeliydi çünkü o virajın çıkışında (Copse Virajı) tekrar öne geçebileceğini biliyordu. Fakat iki sürücü arasındaki fark burada yatıyor."

"Lewis bu tür durumlarda Max'ten çok daha kurnaz ve mantıklı davranıyor. Max ise çok ateşli biri. Kendisini çok geliştirdi ama sadece nasıl yarış kazanılacağını değil, nasıl şampiyonluk kazanılacağını da anlaması gerekiyor."

"Barselona'daki İspanya GP'sini bir düşünün. Verstappen [ilk virajda] kendisini iç taraftan Hamilton'ın yanına attı. Sonrasında Lewis ona yer verdi."

"Oysa Lewis orada Kapıyı kapatarak ikisini de yarış dışı bırakabilirdi ama yapmadı."

Watson, sezon sonunda kimin şampiyon olacağı sorulduğunda ise şöyle dedi: "Tüm sezon boyunca sıkı bir mücadele verecekler ve yıl sonunda birbirlerinden pek geride olmayacaklar."

"Fakat ben her halükarda kazananın Lewis olacağını düşünüyorum. Bunun nedeni Lewis'in daha önce yedi kez aynı durumda olması. O, kendisiyle birlikte gelen tüm bilgi ve deneyime sahip mükemmel bir rakip. Oysa Max Verstappen'in dünya şampiyonluğu yolunda yapbozun tüm parçalarını bir araya getirmesi gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Sutton Images

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