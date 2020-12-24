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Formula 1 / Son dakika

Wailliams, F1'de "B takım" olmakla ilgilenmiyor

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Wailliams, F1'de "B takım" olmakla ilgilenmiyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams, rakip takımların en iyi takımlarla olan ittifakını genişletmesine rağmen, Formula 1'de B takım olmakla ilgilenmiyor.

Son yıllarda Formula 1 takımları arasındaki iş birlikleri artmaya başladı ve bazı takımlar, en iyi ekiplerden çeşitli parçalar ve destekler alıyorlar.

Red Bull ve AlphaTauri arasındaki ortaklık son yıllarda giderek artarken, Ferrari de müşteri ekipleri Haas ve Alfa Romeo'ya destek veriyor. Son olarak Mercedes de Racing Point'le güçlü bağlar kurdu ve bu ortaklığın gelecek yıl daha da büyümesi bekleniyor.

Williams, tarihin en başarılı üç takımından birisi konumunda yer alıyor ve yaşadığı sıkıntılara rağmen bağımsız kalmaya devam ediyor.

Ancak yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Williams, bu yılın ortalarında takım Dorilton Capital tarafından satın alındı ve buna rağmen Williams ailesinin izlediği yolu takip etmeye devam edecekler.

Takım patronu Simon Roberts, bir üretici takımla çalışmanın faydalarının farkında olduklarını, ancak Williams'ın her zaman olduğu gibi yine B takım olmayacağını söyledi.

Roberts, "Bunun avantajlarını görebiliyoruz, ancak B takımı olmak istemiyoruz."

“Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz, ancak daha rekabetçi olmak da istiyoruz. Bu nedenle ileriye baktığımızda, ilişkilerimizi genişletmeye açığız. Ancak bu, temel olarak içsel olarak sahip olduğumuzu düşündüğümüz güce ve nerede yardıma/desteğe ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüze bağlı olacak."

"Basitçe söylemek gerekirse, eğer bir şeyde iyiysek ve bunu nasıl yapacağımızı biliyorsak buna odaklanmalıyız."

“Çok iyi yapamayacağımız bir şey varsa da, o zaman bunu mevcut birinden satın almaya hazır olmalıyız.” dedi.

Roberts, Williams'ın bütçe sınırıyla beraber israf yapamayacağını ve bu yüzden değerlendirme yaparken, doğru kararlar vermelerinin önemli olacağını belirtti.

"Bütçe sınırı altında mücadele ederken, artık verimsiz olmayı göze alamazsınız ve odaklandığımız şey bu."

“Bir şasi yapıyorsak bu alanda gerçekten iyi olduğumuzdan emin olmalıyız. Bağımsız bir ekibiz, bağımsız kalacağız, ancak kapıyı herhangi bir iş birliğine karşı kapatmıyoruz."

Roberts, Williams'ın Formula 1'e karşı geçmişe kıyasla çok farklı bir yaklaşım planlamadığını ve takımın pek çok tarihi özelliğinin korunacağını da sözlerine ekledi.

"Takımla kültürel uyum açısından, Claire'in belirlediği yol haritasıyla büyük bir uyum var ve bu yola sadık kalmak istiyoruz. Çalışması harika bir yer olmak istiyoruz."

“Bizim için çalışan tüm insanlara karşı şefkatli ve nazik davranmak, sadece doğru şeyleri yapmak istiyoruz."

“Teknolojik açıdan bakıldığında artık önemli yatırımlar yapma fırsatına sahibiz ve şimdiden bunları yapmaya başladık. Maalesef bunların mevcut araç üzerinde büyük bir etkisi olmayacak, ancak önümüzdeki sezondan itibaren ilerlemeleri görmeye başlayacağız."

“Bu yıl, uzun vadeli stratejinin bir parçası ve projemiz, önümüzdeki beş yıl içinde yavaş yavaş inşa edilecek. Önemli olan akıllıca yatırımlar yapmak."

"Hata yapmak istemiyoruz ve uzun oyunu oynamak istiyoruz. Yaptığımız şey bu.”

 
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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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