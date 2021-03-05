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WADA, Haas'ın "Rus bayraklı" renk düzenini inceliyor

Ekleyen:
, Editör

İngiliz basınına göre WADA, Haas F1'in Rus bayraklı renk düzeninden haberdar ve konu hakkında inceleme yapıyor.

WADA, Haas'ın "Rus bayraklı" renk düzenini inceliyor

Geçtiğimiz aralık ayında Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping suçlamaları nedeniyle Rusya'nın gelecek iki olimpiyat etkinliğinde ve iki yıl boyunca herhangi bir dünya şampiyonasında ismini, bayrağını ve marşını kullanmasını yasaklamıştı.

Sporcuların kullandığı aksesuar, kıyafet ya da diğer ürünler üzerinde hiçbir şekilde Rusya bayrağı olmayacak. Söz konusu yasak, 2022 sonuna kadar düzenlenecek dünya şampiyonalarıyla birlikte Formula 1'i de kapsayacak.

Bundan ötürü bu yıl Formula 1'e adım atan Nikita Mazepin, hiçbir şekilde Rusya bayrağıyla yarışamayacak ve "Tarafsız Sporcu" olarak listelenecek.

Ancak Mazepin'in takımı Haas, dün yeni renk düzenini tanıttı ve aracın Rus bayrağının renklerini taşıdığı görülüyordu. Açıklanan kararlarda, takımlarla ilgili herhangi bir hüküm bulunmuyor.

Tasarım da zaten FIA, FOM ve kapsamlı hukuk departmanı tarafından onaylandı.

Bununla birlikte İngiliz basını, Haas F1'in yeni sezonda mücadele edeceği araçların Rus bayrağının renklerine boyanması konusunu masaya yatırdı ve dünya dopingle mücadele ajansı WADA'nın, tüm bunlardan haberdar olduğunu ve bu konuyu ilgili inceleme başlattığını yazdı.

WADA'nın inceleme sonrası ne karar vereceği bilinmiyor. Ancak Haas takım patronu Gunther Steiner, herhangi bir yasağı delmediklerini söylemişti.

Steiner, "Açıkçası Rus bayrağını, bir Rus bayrağı olarak kullanamayız, ancak bir araçta renklerini kullanabiliriz. Sonuçta Rus bayrağını sadece sporcular taşıyamıyor, takımlar değil." demişti.

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Editör Kemal Şengül

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