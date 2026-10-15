Formula 1 Singapur GP

Wache’den Verstappen’e övgü: “Hiçbir pilotun yapamadığı bir şeyi sunuyor”

Pierre Waché, Verstappen’in araçtan aldığı hissiyatı mühendislere aktarma yeteneğinin eşsiz olduğunu ve takıma doğrudan performans kazandırdığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 07:40

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

RacingNews365'e özel bir röportaj veren Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, 73 Grand Prix zaferi ve dört dünya şampiyonluğu sahibi Max Verstappen’in teknik ekibe sağladığı katkıyı değerlendirdi.

Laurent Mekies önderliğindeki yeniden yapılanma sürecinde takımın kendi güç ünitesiyle kazandığı ilk galibiyetlerde kilit rol oynayan Verstappen’in, aracın limitlerini hissetme ve bunu mühendislere aktarma konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olduğu ifade edildi.

Waché, antrenman seanslarının ilk turlarından itibaren aracın eksiğini anında tespit edebilen Verstappen’in bu yönünün kariyerinde karşılaştığı hiçbir pilota benzemediğini vurguladı.

Gianpiero Lambiase, Pierre Wache

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen’in geri bildirim yeteneğini değerlendiren Pierre Waché, şu ifadeleri kullandı: "Ona mühendis diyemiyorum çünkü değil, ancak mühendislere daha hızlı olmak için neyin gerektiğini tanımlama ve geri bildirim verme konusunda şimdiye kadar gördüğüm hiçbir pilotun yapamadığı bir şeyi sunuyor.”

“Sürüş yaparken aracın neye ihtiyacı olduğunu, neyin eksik kaldığını hissetme ve bunu sonrasında bizim anlayabileceğimiz bir dile dökebilme kapasitesi inanılmaz.”

“Antrenmanların sadece ilk turunun ardından aracın tam olarak durumunu ve limitlerini biliyor, adeta aracı okuyor. Bence bu sporun gördüğü en iyi pilot ve onu daha da iyi yapan şey aracı oldukça yakından tanıyabilmesi.”

“Max, kazandığımızda bir rüya, kaybettiğimizdeyse bir kabus oluyor! İşin şakası bir yana, bir mühendis olarak onu çok seviyoruz çünkü bize performansın anahtarını veriyor.”

“Çok iyi geri bildirimler sağlıyor ve tam bir takım oyuncusu. Onu bu yüzden seviyoruz."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Verstappen’in gece yarısı kendisini arayıp aramadığı sorusuna esprili bir dille "Mühendisi Gianpiero Lambiase’yi arıyor olabilir ama bunu bilmek istemem, gecenin bir yarısı aranmamak için ona telefon numaramı vermedim" yanıtını veren Waché, Hollandalı pilotun takımla ilişkisini şöyle tamamladı: "Şaka bir yana, yaptığımız işe ve takıma büyük saygı duyuyor.”

“Herkesin emeğine saygısı var ve kendisi için neyin önemli olduğunu her zaman dile getiriyor.”

“Bizim uzmanlığımıza güveniyor ve oldukça açık fikirli. Çalışması son derece kolay biri ve iş yapış tarzında kesinlikle kibirli değil.”

“Kazandığımızda bu beni çok mutlu ediyor, ben zaten bunun için buradayım."

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- Motorsport.com Ekibi

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