Formula 1 Las Vegas GP

Wache: "Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun"

Pierre Wache, Verstappen'in Brezilya'dakine benzer bir sorun yaşadığını ve enerji yönetimi ayarlarını düşük yol tutuşuna adapte etmeye çalıştıklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 20 Kas 2026 10:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sinin yağış altında geçen ilk gününün ardından Red Bull Teknik Direktörü Pierre Wache, hem güç ünitesi ayarlarına hem de iki pilotunun pist üzerindeki farklı geri bildirimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Isack Hadjar ve Max Verstappen'in bildirdiği sorunların temelinde enerji yönetimi ayarlarının yattığını belirten Wache, düşük yol tutuşu koşullarında sistemin tur geneline uyum sağlamasının zaman aldığını ifade etti: "Bence esas mesele tur boyunca enerji yönetimi ayarları.”

“Tur için optimize edildiğinden emin olmak adına bu alanda biraz ince ayar yapmamız gerekiyordu. Islak koşullarda yol tutuşu bu kadar düşük olduğunda enerji yönetimini adapte etmek bizim tarafımızda biraz zaman alıyor."

Isack Hadjar, Red Bull

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Hafta sonuna getirdikleri küçük çaplı güncellemeyi ıslak koşullar yüzünden ilk iki antrenman seansında test edemediklerini belirterek sıralama turları öncesindeki tek kuru zemin seansının önemine vurgu yapan Wache, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: "Evet, bazı güncellemeler getirdik ama sağlıklı bir şekilde test etmek istiyoruz.”

“İlk antrenman seansında test etmek istedik fakat bunu yapamadık ve ikinci seansta da aynı koşullar devam etti.”

“Güncellemelere kuru zeminde bakmamız gerekiyor. Umarız son antrenman seansında bunu yapabiliriz. Koşulların elverişli olup olmayacağını göreceğiz ama hem tüm mühendisler hem de pilotlarımız için zorlu olacağı kesin. Ben asla iyimser değilim.”

Max Verstappen, Red Bull

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

“Yapacak çok işimiz var ama nerede olduğumuzu tam kestiremiyoruz. Bence herkes bazı güncellemeler getiriyor, hatta bazı takımlar motor güncellemeleri bile getiriyor. Güç dengelerinin nasıl olacağını göreceğiz, şu anda söylemesi zor.”

“Şu anda Max araçtan pek memnun değil, Isack ise memnun. Bunun üzerinde çalışmalı ve yarınki koşullara nasıl uyarlayabileceğimize bakmalıyız."

Verstappen'in telsizden Brezilya'dakiyle aynı sorunu yaşadığını belirtmesinin güç ünitesiyle ilgili olup olmadığı sorusuna ise Wache net bir yanıt vererek problemin aracın dengesinden kaynaklandığını vurguladı: "Hayır, mesele aracın dengesi. Güç ünitesiyle ilgili değil. Konu aracın dengesiydi ve aracın davranış biçiminden memnun değildi. Bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz."

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- Motorsport.com Ekibi

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