Waché: “Sezona geride başladık ama net bir gelişim gösterdik”

2026 sezonuna çalkantılı bir giriş yapan Red Bull, yeni aracı RB22 ile Avustralya’daki ilk yarışta liderler Mercedes ve Ferrari’nin yaklaşık bir saniye gerisinde kalmıştı. Hem aerodinamik dengesizlikleri hem de ağırlık sorunlarıyla boğuşan Avusturya ekibi, ilk üç yarışta yaşanan iki DNF ile yalnızca 16 puan toplayabilmişti.

Ancak Miami Grand Prix’sine getirilen geniş kapsamlı hafifletme ve aerodinamik güncelleme paketiyle toparlanma sinyalleri veren takım, liderlerle arasındaki farkı yarı yarıya indirmeyi başardı. Şu an takımlar klasmanında 177 puanla 4. sırada yer alan Red Bull, Mercedes (379) ve Ferrari’nin (307) bir hayli gerisinde olsa da gelişim kaydediyor.

Pierre Wache, Teknik Direktör, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson - Getty Images

Takımın kaydettiği aşamayı değerlendiren Teknik Direktör Pierre Waché, sezona neden yavaş başladıklarına dair dürüst bir özeleştiri yaptı: "Kesinlikle olumlu bir ilerleme kaydediyoruz. Sezona rakiplerimizin gerisinde başladık ama net bir gelişim gösterdik.”

“Takımın o dönemki halinden şimdiye gelmiş olması gerçekten takdir hak ediyor.”

“Tabii ki hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz. Sorunların neyden kaynaklandığını çözmeliyiz ve ileri doğru gitmeye devam etmeliyiz. Ancak bence asıl önemli olan, takım olarak bu gelişim ivmesini yakalayabilmiş olmamız."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Waché, kış döneminde rakiplerin çok iyi çalıştığını vurgularken, geçen sezon son yarışa kadar süren şampiyonluk savaşının da faturasını ödediklerini gizlemedi: "Açıkçası geride kalmamızın tek bir sebebi yok. Rakiplerimiz kış boyunca harika bir iş çıkardı."

"Bunun yanında biz, tıpkı McLaren gibi, 2025 şampiyonluğu için Abu Dabi’deki son tura kadar son damlamıza kadar mücadele etik.”

“Geçen yılın aracını sezonun son bölümüne kadar geliştirmek zorunda kalmamız, yeni kural dönemine hazırlık sürecimizi kısıtladı. Bugün hem bizim hem de McLaren’in sezona biraz geride başlamasının arkasında yatan sebeplerden biri kesinlikle bu."