Wache: "Red Bull, Newey'nin ayrılışından sonra değişmedi"

Son aylarda RB17 hiper otomobil projesine odaklanan Newey, birkaç ay önce Milton Keynes ekibine araç tasarımları konusunda yaptığı danışmanlığı sona erdirdi.

Tasarım gurusunun takımdan ayrılma kararı sansasyon yarattı.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan takımın teknik direktörü Wache, Red Bull'da nelerin değiştiğini ve takımın Newey'den sonraki hayata nasıl hazırlandığını özetledi.

Wache, "Adrian'dan aldığımız geri bildirim ve tavsiyeler bizim için çok faydalıydı."

"Takım için ve kişisel olarak benim için yaptıklarını göz ardı etmek istemiyorum. Kendisi çok deneyimli, çok zeki ve çok başarılı bir insan."

"Ancak şu anda bulunduğumuz yerdeyiz. Yaptığımız şeyler temelde değişmedi."

Bu yılki RB20'de Newey'nin katkısının ne kadar büyük olduğu sorulduğunda Wache şunları söyledi: "Sanırım öncekinden daha azdı, ama yine de RB20'ye olan katkılarıyla ekibin büyük bir parçasıydı."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Biz bir takımız ve kimin tam olarak ne yaptığına bakmıyoruz. Bir ekip olarak ortak bir hedefe doğru ilerliyoruz."

Wache, Red Bull'un Newey'nin olmadığı bir hayata çoktan hazırlandığını ve her ikisi de bu yılın başlarında yeni sözleşmeler imzalayan aerodinamik şefi Enrico Balbo ve performans mühendisliği şefi Ben Waterhouse gibi güçlü teknik liderlerden oluşan bir ekip kurduğunu açıkladı.

Wache, "Organizasyon değişmedi çünkü onun katkısı olmadan da idare edebilecek şekilde organize olmuştuk. Geçmişte bazı zamanlarda diğer zamanlara göre biraz daha az mevcut olduğu oldu."

"Onun katkısı olmadan da idare etmek zorundayız. İleriye bakmak için kendimizi organize ediyoruz, geriye bakmak için değil."

"Artık kendi adıma konuşuyorum. Önemli olan şu ki asla mükemmel olduğunuzu düşünmemelisiniz. Zayıflığınızı telafi etmek için çalışmaya devam etmelisiniz."

"Biz bir ekibiz, herkesin güçlü yönleri var ve birlikte çalışabilmek en önemli unsur. Her şeyi tek bir kişinin yaptığı bir grup yoktur, bu tüm bireylerin birlikte çalışmasıyla ilgilidir." dedi.