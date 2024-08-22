Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Wache: "Red Bull, Newey'nin ayrılışından sonra değişmedi"

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, tasarımcı Adrian Newey'nin gidişinin takımda değişime sebep olmadığını; çünkü o olmadan da idare edebilecek şekilde organize olduklarını söyledi.

Filip Cleeren Ronald Vording
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Fotoğraf: Motorsport Images

Son aylarda RB17 hiper otomobil projesine odaklanan Newey, birkaç ay önce Milton Keynes ekibine araç tasarımları konusunda yaptığı danışmanlığı sona erdirdi.

Tasarım gurusunun takımdan ayrılma kararı sansasyon yarattı.

Motorsport.com/Autosport'a konuşan takımın teknik direktörü Wache, Red Bull'da nelerin değiştiğini ve takımın Newey'den sonraki hayata nasıl hazırlandığını özetledi.

Wache, "Adrian'dan aldığımız geri bildirim ve tavsiyeler bizim için çok faydalıydı."

"Takım için ve kişisel olarak benim için yaptıklarını göz ardı etmek istemiyorum. Kendisi çok deneyimli, çok zeki ve çok başarılı bir insan."

"Ancak şu anda bulunduğumuz yerdeyiz. Yaptığımız şeyler temelde değişmedi."

Bu yılki RB20'de Newey'nin katkısının ne kadar büyük olduğu sorulduğunda Wache şunları söyledi: "Sanırım öncekinden daha azdı, ama yine de RB20'ye olan katkılarıyla ekibin büyük bir parçasıydı."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Biz bir takımız ve kimin tam olarak ne yaptığına bakmıyoruz. Bir ekip olarak ortak bir hedefe doğru ilerliyoruz."

Wache, Red Bull'un Newey'nin olmadığı bir hayata çoktan hazırlandığını ve her ikisi de bu yılın başlarında yeni sözleşmeler imzalayan aerodinamik şefi Enrico Balbo ve performans mühendisliği şefi Ben Waterhouse gibi güçlü teknik liderlerden oluşan bir ekip kurduğunu açıkladı.

Wache, "Organizasyon değişmedi çünkü onun katkısı olmadan da idare edebilecek şekilde organize olmuştuk. Geçmişte bazı zamanlarda diğer zamanlara göre biraz daha az mevcut olduğu oldu."

"Onun katkısı olmadan da idare etmek zorundayız. İleriye bakmak için kendimizi organize ediyoruz, geriye bakmak için değil."

"Artık kendi adıma konuşuyorum. Önemli olan şu ki asla mükemmel olduğunuzu düşünmemelisiniz. Zayıflığınızı telafi etmek için çalışmaya devam etmelisiniz."

"Biz bir ekibiz, herkesin güçlü yönleri var ve birlikte çalışabilmek en önemli unsur. Her şeyi tek bir kişinin yaptığı bir grup yoktur, bu tüm bireylerin birlikte çalışmasıyla ilgilidir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Antonelli, Mercedes ile Monza'da piste çıkmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
McLaren, pilotları hakkında: "İkisi de bir numaralı pilot olmak istiyor"

McLaren, pilotları hakkında: "İkisi de bir numaralı pilot olmak istiyor"

Formula 1
McLaren, pilotları hakkında: "İkisi de bir numaralı pilot olmak istiyor"
RB, F1'de eğlence ve sporu birleştirme rolünü üstlenmek istiyor

RB, F1'de eğlence ve sporu birleştirme rolünü üstlenmek istiyor

Formula 1
RB, F1'de eğlence ve sporu birleştirme rolünü üstlenmek istiyor
Binotto'dan, Audi'nin F1 çalışmalarını 'hızlandırması' bekleniyor

Binotto'dan, Audi'nin F1 çalışmalarını 'hızlandırması' bekleniyor

Formula 1
Belçika GP
Binotto'dan, Audi'nin F1 çalışmalarını 'hızlandırması' bekleniyor
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Ricciardo: "Lawson'ın 2025'te Red Bull için yarışacak olmasına mutlu olurum"

Ricciardo: "Lawson'ın 2025'te Red Bull için yarışacak olmasına mutlu olurum"

Formula 1
Hollanda GP
Ricciardo: "Lawson'ın 2025'te Red Bull için yarışacak olmasına mutlu olurum"
Red Bull, yaz arasından sonra RB20'de nasıl bir gelişim yönü izleyecek?

Red Bull, yaz arasından sonra RB20'de nasıl bir gelişim yönü izleyecek?

Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, yaz arasından sonra RB20'de nasıl bir gelişim yönü izleyecek?
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?

Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?

Formula 1
Hollanda GP
Jonathan Wheatley, Red Bull'dan neden ayrıldı?

Son Haberler

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hamilton: "Afrika GP'sini görmezden gelemeyiz"
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor

F1 Formula 1
Hollanda GP
Liberty Media, MotoGP'nin Formula 1'deki hisselerini satıyor
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"

F1 Formula 1
Hill: "Hamilton, Mercedes'i hafife almış olabilir"
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Hulkenberg: "Binotto ve Wheatley'nin Audi'ye katılmasına şaşırdım!"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye