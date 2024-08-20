Wache: "Red Bull, gelişim konusundaki bazı noktalarda tavana ulaştık"

2024 sezonu ilerledikçe rakipleri McLaren, Mercedes ve Ferrari, Lando Norris'in ilk F1 zaferini kazandığı Miami Grand Prix'sinden bu yana Red Bull'un avantajını azaltmaya başladı.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Wache, RB20'nin kendisinin ve takımın sezon öncesi beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Pek sayılmaz diyebilirim."

"Şüphesiz geçen yıla kıyasla daha iyiydik ama bazı alanlarda beklediğimizi veremedik. Özellikle yüksek hızlı virajlarda, sahip olduğumuzdan biraz daha fazlasını bekliyorduk."

"Aracın rekabetçiliğini düşünmeden, yani sadece kendi referanslarımıza dayanarak biraz daha fazlasını beklediğimizi söyleyebilirim."

Pierre Wache, Teknik Direktör, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sanırım bazı hususlar bununla bağlantılı olabilir: Oldukça eski bir rüzgâr tüneli kullanmamız, şampiyonadaki konumumuz ve düzenlemenin üçüncü yılı olması nedeniyle kapasitemizin azalması."

Red Bull'un gelişim yolunda tavana vurmaya başlayıp başlamadığı konusunda Wache şu itirafta bulundu: "Belirli konseptler için olabilir."

"Bu işte başkalarından da fikirler alırsınız. Geçtiğimiz iki yıl boyunca insanlar bizim fikirlerimizi aldılar, ancak temelde bir adım atmak için diğerlerinin de başka şeyler bulmasına ihtiyacınız var. Bence bu artık gerçekleşmeye başlıyor ve bu da size farklı bir tavan sağlıyor."

Verstappen geçtiğimiz sezon Miami ve Monza arasında üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı.

Pek çok kişi bu üstünlüğün yeni yılda da devam etmesini bekliyordu ve Miami dönüşünden önce durum bu şekilde görünse de, o zamandan beri Hollandalı ve takım için işler hiç de kolay olmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse, rakiplerimizin bizi daha erken yakalamasını bekliyorduk."

"2022 sezonuna başladığımızda en hızlı araç bizde değildi, Ferrari'deydi. 2023'te büyük bir rekabet bekliyorduk ama bu olmadı."

"Bu yılın başından itibaren rekabetin aşağı yukarı olmasını bekliyorduk. Diğerlerinin çok yakın olmasını bekliyorduk çünkü aynı düzenlemeler altında araçla bulabileceğiniz performans elbette sınırlı."

"İlk dört ya da beş yarıştan sonra diğerleri hızlandı ve dürüst olmak gerekirse bunu en başından beri bekliyorduk."

Aradaki farkın kapanmasının daha çok rakiplerin gelişiminden mi yoksa Red Bull'un beklenenden daha az ilerlemesinden mi kaynaklandığı sorulduğunda Wache şunları söyledi: "Bence ikisi de."

"Bu düzenlemelerle sahip olduğunuz sınırlamalar oldukça yüksek ve daha fazla adım atmak için ne bulabileceğiniz elbette daha zor hale geliyor."

"Aynı düzenlemeler sürdüğü için bir noktada rakiplerin sizi yakalaması çok olası bir durum."