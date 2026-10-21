Formula 1 Amerika GP

Waché: "RB22'den 2027 aracına neredeyse hiçbir şey aktarılmayacak"

Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, 2027 sezonu için RB23 aracında devrim niteliğinde bir yeniliğe gideceklerini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 14:45

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Pierre Wache, Red Bull

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

2026 sezonuna yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra Azerbaycan’a getirilen güncelleme paketiyle büyük bir performans ivmesi yakalayan Red Bull, Max Verstappen’in Sepang ve Singapur’daki zaferleriyle yeniden podyum mücadelesine dahil oldu.

Sezonun ilk bölümündeki kayıplar nedeniyle 2026 şampiyonluk yarışı Max Verstappen, Isack Hadjar ve takım adına matematiksel olarak uzaklaşmış olsa da Milton Keynes merkezli ekip yakaladığı bu yükselişi yeni sezonda da sürdürmek istiyor. RacingNews365’e özel bir röportaj veren Pierre Waché, 2027’de piste çıkacak RB23 modeline mevcut RB22 aracından parçaların ne kadarının aktarılacağını değerlendirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Gelecek yılın tasarım stratejisine ve bütçe sınırının getirdiği zorluklara değinen Waché, radikal değişim kararını şu sözlerle aktardı: "Kurallarda bazı güncellemeler olacak ve aracımızda geliştirmemiz gereken pek çok alan bulunuyor; eminim diğer takımların da kendilerine göre planları vardır.”

“Bu durum bütçe sınırı açısından pek ideal değil, bu yüzden parçaları aynen devretmek finansal açıdan daha mantıklı görünse de biz araçta çok sayıda yeni parça üretmeyi tercih ediyoruz.”

“RB22'den yeni araca neredeyse hiçbir şey aktarılmayacak. Çünkü aerodinamik ve mekanik alanlarda geliştirebileceğimizi düşündüğümüz pek çok nokta tespit ettik.

“Elbette bazı küçük unsurları taşıyacağız ancak bu miktar son derece az olacak. Vites kutusu ve şasi dahi tamamen farklı tasarlanacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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