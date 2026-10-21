Formula 1 Amerika GP
Waché: "RB22'den 2027 aracına neredeyse hiçbir şey aktarılmayacak"
Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, 2027 sezonu için RB23 aracında devrim niteliğinde bir yeniliğe gideceklerini açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 14:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Pierre Wache, Red Bull
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
2026 sezonuna yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra Azerbaycan’a getirilen güncelleme paketiyle büyük bir performans ivmesi yakalayan Red Bull, Max Verstappen’in Sepang ve Singapur’daki zaferleriyle yeniden podyum mücadelesine dahil oldu.
Sezonun ilk bölümündeki kayıplar nedeniyle 2026 şampiyonluk yarışı Max Verstappen, Isack Hadjar ve takım adına matematiksel olarak uzaklaşmış olsa da Milton Keynes merkezli ekip yakaladığı bu yükselişi yeni sezonda da sürdürmek istiyor. RacingNews365’e özel bir röportaj veren Pierre Waché, 2027’de piste çıkacak RB23 modeline mevcut RB22 aracından parçaların ne kadarının aktarılacağını değerlendirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Gelecek yılın tasarım stratejisine ve bütçe sınırının getirdiği zorluklara değinen Waché, radikal değişim kararını şu sözlerle aktardı: "Kurallarda bazı güncellemeler olacak ve aracımızda geliştirmemiz gereken pek çok alan bulunuyor; eminim diğer takımların da kendilerine göre planları vardır.”
“Bu durum bütçe sınırı açısından pek ideal değil, bu yüzden parçaları aynen devretmek finansal açıdan daha mantıklı görünse de biz araçta çok sayıda yeni parça üretmeyi tercih ediyoruz.”
“RB22'den yeni araca neredeyse hiçbir şey aktarılmayacak. Çünkü aerodinamik ve mekanik alanlarda geliştirebileceğimizi düşündüğümüz pek çok nokta tespit ettik.
“Elbette bazı küçük unsurları taşıyacağız ancak bu miktar son derece az olacak. Vites kutusu ve şasi dahi tamamen farklı tasarlanacak.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de final yapacak
Karting
Karting 30 dk
Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de final yapacak
Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”
Formula 1
Formula 1
Amerika GP
45 dk
Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”
Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta
GENEL
GENEL 55 dk
Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta
Son Haberler
Waché: "RB22'den 2027 aracına neredeyse hiçbir şey aktarılmayacak"
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
Waché: "RB22'den 2027 aracına neredeyse hiçbir şey aktarılmayacak"
Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de final yapacak
Karting
TKŞ Karting 30 dk
Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de final yapacak
Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”
Formula 1
F1 Formula 1
Amerika GP
45 dk
Norris: “Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum”
Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta
GENEL
Genl GENEL 55 dk
Türkiye Drift Şampiyonası’nda final heyecanı İstanbul Park’ta
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol