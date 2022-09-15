Wache: "RB18'in zayıf yönü yok fakat bazı pistlerde çok iyi"

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Red Bull sezon başında yüksek yere basma gücü isteyen bazı pistlerde sorun yaşamıştı ancak son yarışlarda bu durum ortadan kalktı.

Takım bunu yaparken, düşük yere basma gücü isteyen yüksek hızlı pistlerdeki formunu daha da artırdı.

Aracın güçlü yönleri sorulduğunda Red Bull patronu Pierre Wache, "Aracımızın her pistte harika şekilde çalıştığını düşünüyorum. Artık zayıf yönü yok."

"Elbette belirli pist özelliklerinde RB18 rakiplerimizin araçlarına kıyasla daha iyi çalışıyor. Fakat yüksek yere basma gücü pistlerinde belirgin bir avantajımız yok." dedi.

Sonrasında Monza'da neden ceza aldıkları sorulduğunda Wache'nin yanıtı şöyle oldu: "Sergio'nun cezası daha önce planlanmıştı çünkü sezon sonuna kadar yeni bir motora ihtiyacımız vardı."

"Spa'da iki aracın da ceza almasını istemedik ve Zandvoort'ta geçiş yapmak zordu, bu yüzden cezayı Monza'da çekmeyi planladık."

"Max'e gelirsek, hızımız ve önümüzdeki yarışlar için tahminler göz önüne alındığında, yedek bir motora sahip olmasının iyi olacağını düşündük."

"Bu yüzden ceza almasına karar verildi, ancak sadece beş sıra kaybedecekti. Bu pistte geçiş yapmak mümkün olduğu için sorun olacağını düşünmedik."

Wache, son olarak sezon başına kıyasla Sergio Perez'in tempo kaybını da yorumladı.

"Bence bununla ilgili birkaç faktör var ancak bunlardan en önemlisi aracın dengesiyle alakalı. Sergio artık RB18'in dengesinden memnun değil ve aracın, kendisine Max'ten daha çok uyduğu sezon başına kıyasla kendisini güvende hissetmiyor."

"Sezon boyunca şasiyi geliştirdikçe, durum değişmeye başladı ve Perez'in istediği güvende sürmesini sağlayıp, Max ile mücadele edebilmesi için en uygun ayarları bulabilmek o kadar da kolay değildi."

"Bunun bir dizi faktörle ilgisi var ve şimdi aracın ayarları Verstappen'e daha uygun. Fakat bence o, her türlü aracı kullanabiliyor." dedi.