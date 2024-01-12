Wache: "Rakipleri yakalamak için kopyalamak tek başına yeterli değil"

Red Bull'un 2023'te F1'i tamamen domine etmesinin ardından, rakiplerinin Milton Keynes merkezli takımın son zemin etkisi dönemi başladığından beri çok iyi kullandığı konsepte yaklaşması bekleniyor.

Teorik olarak bu durum, 2024 sezonu boyunca çok daha yakın bir mücadele yaşanmasına yardımcı olacak ve ana rakiplerinin çoğu geçen yıl araç tasarımlarıyla yanlış yola sapmış olacak.

Ancak Red Bull teknik sorumlusu Pierre Wache, diğer takımların kendi ekibinin yaptıklarını tekrarlamaktan daha ileri gitmeleri gerektiğini düşünüyor.

Hızın kilidini açmak için daha önemli olanın, işleri neden bu şekilde yaptığının temeline inmek olduğunu öne sürüyor.

Autosport'a verdiği demeçte Wache, "Kopyalamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak dünyadaki her işte, teknik bir iş olduğunda en önemli husus 'neden'dir."

"Eğer 'neden' olduğunu bilmiyorsanız, istediğinizi kopyalayabilirsiniz. Ancak anladığınız şeyle kalmanız daha iyidir." dedi.

Wache, diğer takımların fikirlerini kopyalamanın F1'de olağan bir durum olduğunu ve kendi takımının da zaman zaman bunu yaptığını söyledi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Jake Dennis, Red Bull Racing

Bununla birlikte, kendi aracınızla potansiyel olarak ilerleme kaydetmenin kapısını açarken, bir rakip için işe yarayan bir şeyin başkalarına da fayda sağlayacağının garantisi yoktur.

Wache, "Biz de bazı şeyleri kopyalıyoruz. Yanlış şeyleri kopyalayabiliriz ama başkalarından gördüklerinizle kendinize ilham verirsiniz."

"Bu iş Darwin etkisi gibi bir şey. Başkalarından bir şey görüyorsunuz, ona başka bir fikir ekliyorsunuz ve konseptinizi, güçlü yönlerinizi ve kapasitenizi geliştirip büyütüyorsunuz."

"Ancak, her seferinde bunun anlayış boyutunda olması gerekiyor. Sadece kopyalamış olmak için kopyalarsanız, bu işe yaramaz."

"Bilgiye ve aynı zamanda neyi başarmak istediğinize sahip olmanız gerekiyor. Eğer aynı altın amaca sahip değilseniz, bu size hiçbir şey kazandırmaz." ded.

Wache ayrıca geçen yılki RB19'u mükemmel araç olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu düşünüyor, zira araçta geliştirilmesi gereken unsurlar olduğunu söylüyor.

Sezon boyunca yapılan 22 yarışın 21'ini kazanmış olsa da, F1'deki performansın diğerlerine göre göreceli olduğu açık.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage

"Aynı araca sahip olabilirsiniz ve diğerleri sizden daha iyi bir iş çıkarabilir."

"Her şeyi bir araya getirdik. Aracın bazı zayıflıkları var ama büyük değil. Sürtünmeye karşı yere basma kuvveti açısından oldukça verimli. Bu açıkça bir anahtar ve ayrıca yarış temposu için lastikler üzerinde oldukça nazik."

"Bence kilit unsurlardan biri de bu, çünkü sıralamalara bakarsanız tüm polleri alamadık. Sadece biri hariç tüm yarışları kazandık."

"Dominasyon aynı zamanda diğerlerinin ne yaptığına da bağlı. Belki de diğerleri araçlarını geliştirirken bazı hatalar yaptılar. Çünkü McLaren'in sezon boyunca ortaya koyduğu gelişim seviyesini ve sezona oldukça kötü bir başlangıç yapmalarına rağmen bize daha yakın olma kapasitelerini gördüğünüzde, belki de diğerleri aracı bir araya getiremedi diyorsunuz."

"Hakimiyetin diğerlerine de çok bağlı olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri üzerinde baskı kurmak istemiyorum... İyi bir iş çıkardık, ancak geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Alex Kalinauckas/Ronald Vording'ten alıntıdır