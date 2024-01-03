Wache: "Newey'nin Red Bull F1 takımındaki yeri doldurulamaz"

F1 tarihinin en başarılı mühendislerinden biri olan Newey, 2006'da katıldığı Red Bull'un temel yapı taşlarından biri oldu ve takımın kazandığı 13 şampiyonlukta da pay sahibi oldu.

2014'ten bu yana Red Bull grubunda farklı projeler üstlenen Newey, Wache'nin 2018'de teknik direktörlüğe terfi etmesiyle, teknik departmanın günlük yönetiminden çekildi. Emekliliği yaklaşmış olsa da 65 yaşındaki İngiliz, araç tasarım süreçlerinde yer almaya devam ediyor ve bu araçların rekabetçiliğinde onun katkısı büyük önem taşıyor.

Motorsport.com'a konuşan Wache, "Onun yeri doldurulamaz, evet - onun yerini tam olarak dolduramazsınız!"

"Ancak günlük sürecin bir parçası değil. Daha çok kenardan geliyor ve bizi her zaman farklı şekillerde zorlamaya çalışıyor."

"Bu, mekanikten aerodinamiğe kadar ekibimizin farklı dallarında olabilir." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage

Wache, Red Bull'da geçirdiği yaklaşık yirmi yılın yanı sıra, Williams ve McLaren'deki başarılı dönemlerinden ötürü Newey'nin deneyimini paha biçilmez olarak görülüyor.

Wache, Newey'nin "mühendislik anlamında tüm grubun en deneyimlisi" olduğunu düşünüyor ve şu anda takım için bir akıl hocası görevi üstlendiğini kabul ediyor.

"Bu deneyimi iyi kullanmamız gerekiyor çünkü bugünlerde bize daha az zaman ayırıyor."

"Bunu İngilizce olarak nasıl ifade edeceğimi tam olarak bilmiyorum ama o daha çok bize meydan okuyan biri. Plan yapmak ya da tüm konsepti tasarlamak için orada bulunmuyor."

Wache, ekibin ondan fikir alıp almadığı sorusuna, "Kesinlikle öyle. Çoğunlukla bize meydan okuyor. Hatta bizimle aynı fikirde olduğundan daha sık bize meydan okuduğunu söyleyebilirim!"

"Bence bu iyi bir şey. Çünkü bir adım geriye gittiğinizde farklı şeyler görüyorsunuz. Hepimizden farklı bir geçmişi var. Ayrıca bizim sahip olmadığımız bazı bilgilere sahip. Sonuçta biz bunu [henüz] tecrübe etmedik." cevabını verdi.

Wache yine de Newey'nin çok açık fikirli biri olduğunu ekliyor.

"O çok zeki bir insan ve hâlâ çok açık fikirli. Çok başarılı olan insanlar normalde kendi fikirlerinin en iyisi olduğunu düşünür ama o öyle değil."

"Çok açık fikirli. Bence bu kesinlikle işe yarıyor."