Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"

Red Bull'un teknik direktörü Wache, kısa süre önce takımla yeni bir sözleşme imzaladı.

Son altı yılını Red Bull'un teknik direktörü olarak geçiren Wache, teknik şef Adrian Newey ile birlikte çalışarak RB16B, RB18 ve F1'in gelmiş geçmiş en dominant aracı olan RB19 gibi şampiyonluk kazanan araçların tasarımına katkıda bulundu.

Newey'nin 2025 yılında Red Bull'dan ayrılacak olması, Wache'nin Red Bull'un teknik liderliği için kendi sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geliyor.

Belçika Grand Prix'si hafta sonunda PlanetF1.com'a verdiği Wache, Newey'nin ayrılığı hakkında şunları söyledi: "Bu bizim için bir meydan okuma olacak, ayrılıyor olması gerçekten üzücü."

"Onun bizimle olmasını tercih ederdik ama durum böyle değil ve bu noktada takım için ne yapabileceğimizi ve nasıl gelişeceğimizi görmeye çalışıyoruz; yani tamamen gelişmeye odaklıyız."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, on the grid Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Newey, üç farklı takımda 13 Pilotlar ve 12 Takımlar Şampiyonluğu kazanan tasarımlardan sorumlu olduğu için uzun süredir F1'de tasarım gurusu olarak görülüyor.

Wache'ye, henüz Newey kadar ünlenmediği düşünüldüğünde bu durumun kendisi için bir hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı soruldu.

Wache, "Hayır, hiç de değil."

"Aksi takdirde, bu tek kişilik bir ekip olurdu ama durum böyle değil - aracımızı geliştirmek ve daha hızlı hale getirmek için 300'den fazla mühendisimiz var.

"Adrian bunun büyük bir parçasıydı ama bence takımdaki her bir bireyin yapabileceklerinin en iyisini yapmaları önemli. Ben bir yıldız olmak için çalışmıyorum, yaptığım işi sevdiğim için çalışıyorum. Başarmak ve kazanmak istiyorum, asıl önemli olan bu."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Amaç ön sayfada olmak değil, amaç en hızlı arabayı yapmaktır ve bence bu işteki çoğu insanın istediği de budur. Eğer bu işi sadece ünlü olmak için isteseydim, bu işi yapmak için yanlış kişi olurdum."

Red Bull, geçtiğimiz gün uzun süredir sportif direktör olarak görev yapan Jonathan Wheatley'nin takımdan ayrıldığını doğruladı. Wheatley, Audi'nin kendisine F1 projesinde takım patronu olarak bir rol teklif etmesi üzerine yönetim pozisyonuna yükselme şansını kaçırmıştı.

Ancak Wache bunun sadece doğal bir değişimin göstergesi olduğunu ve böylelikle Red Bull'un kendi içinde terfi etme şansı yakaladığını belirtti.

Wache bunun Milton Keynes'te basamakları tırmanan mühendisler ve tasarımcılar için muazzam bir motivasyon sağladığını söyledi.

"Bu çok büyük bir avantaj çünkü sıkı çalışmanın karşılığını aldığınızı görüyorsunuz."