Wache ile anlaşamayan Ferrari, Mercedes'ten "önemli bir isimle" anlaştı

Son haftalarda Red Bull'un teknik patronu Pierre Wache'nin adı Ferrari ile anılmaya başlamış ve İtalyan ekibin kendisiyle kontrat imzalamaya yakın olduğu iddia edilmişti.

Söylentiler, Laurent Mekies'in AlphaTauri'ye geçişi karşılığında Wache'nin istendiği ve iki takım arasında böyle bir takas gerçekleşeceği yönündeydi.

Adrian Newey'nin adeta sağ kolu olan Wache'nin gidişi Red Bull için büyük bir darbe olabilirdi çünkü son dönemde Dan Fallows dışında Rob Marshall'ı da kaybetmek durumunda kaldılar.

Ancak Formu1a.uno'ya göre Red Bull, Wache'yi takımda kalmaya ikna etti ve kendisiyle yeni bir kontrat imzaladı. Görünüşe bakılırsa Red Bull, kontrat yenilemek için kesenin ağzını açtı ancak sahip olduğu bilgi seviyesi düşünüldüğünde bunu yapmak mantıklıydı.

Görünüşe bakılırsa Ferrari bunun üzerine Mercedes'ten Loic Serra ile görüştü ve yapılan uzun müzakereler sonrası kendisini takım katılmaya ikna etti.

Serra, süspansiyon, araç dinamiği ve bunların lastiklerle etkileşimi gibi konularda büyük bir bilgi birikimine sahip.

2010 yılında Mercedes'e katılan Serra, 2019'da performans direktörü oldu. Geçmişte de Michelin ve BMW Sauber gibi markalarda çalışmıştı.

Serra araç dinamiği, aerodinami ve lastiklerle etkileşim gibi konularda İtalyan ekibe önemli bir deneyim getirecek.

Formu1a.uno'ya göre Serra'nın hangi tarihte takıma katılacağı belli değil.

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 , Loic Serra, Mercedes AMG F1 Araç Dinamiği Şefi Fotoğraf: Sutton Images