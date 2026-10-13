Formula 1
Wache iddialı: "Red Bull motoru, henüz potansiyelinin yarısına bile ulaşmadı"
Red Bull'un teknik direktörü Pierre Wache, takımın kendi bünyesinde geliştirdiği güç ünitesinin büyük bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu ve mevcut performansının henüz bu potansiyelin yarısına bile ulaşmamış olabileceğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 16:30
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen ile Malezya ve Singapur'da birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip pistlerde üstünlük kuran Red Bull'un, RB22 ile sezonun geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, takımın yeni motor departmanı Red Bull Powertrains bünyesinde geliştirilen güç ünitesinin potansiyeline ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Wache, RacingNews365.com'a yaptığı açıklamada motorun mevcut gelişim seviyesinin oldukça gerisinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "1'den 10'a kadar bir ölçekte değerlendirirsek motor şu anda potansiyelinin 4 veya 5 seviyesinde. Yani önümüzde çok büyük bir gelişim potansiyeli var."
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
"Motoru artık kendi bünyemizde ürettiğimiz için daha fazla özgürlüğe sahibiz. Takım içindeki iş birliğinin ve entegrasyonun oturması zaman alıyor çünkü çalışma şeklimiz biraz farklı. Motor üzerinde çalışanlarla şasi üzerinde çalışan insanlar, doğaları gereği birbirlerinden oldukça farklı."
"Bu, tüm takım için bir öğrenme süreci. Şasinin geliştirilme süreci, motorun geliştirilme sürecine kıyasla çok daha hızlı. Dolayısıyla bakış açıları farklı ve motor departmanıyla çalışma şeklimiz, müşteri takımı olduğumuz dönemdeki yaklaşımımızdan farklı."
"Bunun daha kolay olduğunu söyleyemem çünkü artık çok daha fazla kaynağa ve henüz keşfetmediğimiz, kullanmadığımız çok daha fazla olanağa sahibiz. Ancak daha iyi performans elde etme kapasitemiz ve potansiyelimiz daha yüksek. Bunu başarabilmemizin nedeni de bu."
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- Motorsport.com Ekibi
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