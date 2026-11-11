Formula 1 Sao Paulo GP

Waché, Hadjar'ın performansını değerlendirdi: "Takımın geleceğini temsil ediyor"

Red Bull Teknik Direktörü Pierre Waché, Verstappen'le geçirdiği ilk sezonda üç kez podyuma çıkan Hadjar'ın bir sonraki hedefinin yarış kazanmak olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 11 Kas 2026 12:15

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Red Bull takımıyla geçirdiği ilk sezonda Monako, Bakü ve son olarak Brezilya'da podyum elde eden Isack Hadjar, performansıyla takdir toplamaya devam ediyor. Düzenli olarak ilk altıda yer alması ve sıralama turlarındaki temposu sayesinde Red Bull ile olan sözleşmesini 2027 sonuna kadar uzatan Fransız pilot; Pierre Gasly, Alexander Albon ve Liam Lawson gibi isimlerin geçmişte zorlandığı ikinci koltukta kendisini kabul ettirmeyi başardı.

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Hadjar'ın gelişim sürecinin ekiple kurduğu güçlü iletişime dayandığını vurgulayan Pierre Waché, genç pilotun yüksek potansiyeline dikkat çekti.

"Hadjar kendi gelişimine daha fazla katkıda bulunmalı ve hızlı olmak için neye ihtiyacı olduğunu söylemeli. Sezon başından bu yana çok fazla gelişim gösterdi. Herkesin gördüğü üzere saf temposu son derece ortada.”

“Yeni bir mühendis veya yeni bir pilotla çalışmaya başladığınızda birbirinizi tanımanız gerekir. İhtiyaçlarını nasıl ifade ettiğini ve kullandığı dili anlamalısınız.”

“Takımlar şampiyonasında diğer pilotumuzun da çok iyi bir performans sergilemesine ihtiyacımız var, amacımız kesinlikle bu. Belirttiğim gibi ilk günden beri harika bir gelişim gösteriyor.”

“Hadjar doğru yerde ve takımın geleceğini temsil ediyor, aksi takdirde onu buraya getirmezdik.”

“Red Bull'un ikinci koltuğunda geçmişte yaşanan zorluklara dönüp bakmak istemiyorum. Belki zordu, belki de bu bizim hatalarımızdı. Şu anda Hadjar tam olarak ihtiyacımız olan şeyi yapıyor. Sınırları sonuna kadar zorluyor ve takımımızı ileri taşıyor.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Hadjar'ın önündeki zorlu mücadeleye dikkat çeken Waché, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Hadjar için sıradaki adım yarışlar kazanmak ve her alanda rekabetçi olmak, ne mutlu ki onun da zaten böyle bir arzusu var.”

“Kendini geliştirmeye devam ediyor ve bu süreçte ona haksızlık etmemek de gerek. Çünkü gridin en iyi pilotuna karşı mücadele etmek gerçekten son derece zor bir görev."

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- Motorsport.com Ekibi

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