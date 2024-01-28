Wache: "Aktif aero, daha büyük olan araç problemleri için yama olarak görülmemeli"

2026 motor kuralları, hibrit motorların elektriğe olan bağımlılığını arttıracak (elektrik motorları toplam gücün P'sini üretecek). 2026'da yüksek maliyetli olan MGU sistemi kaldırılacak.

Ancak takımlara sağlanan ilk veriler, Max Verstappen'in simülatör çalışmalarında büyük güç düşüşlerini telafi etmek için düzlüklerde vites küçülttüğünü iddia etmesiyle yeni araçların 'Frankenstein araç' olma korkusuna yol açtı.

Bu nedenle, F1'in sürtünmeyi azaltmak amacıyla şasi teknik düzenlemeleri için aktif ön ve arka kanatları benimsemesi bekleniyor.

Ancak Wache, motor tasarım kurallarının araç tasarımını belirlediği bu hızlı düzeltmelerin, şampiyonayı daha köklü sorunları ele almaktan alıkoymaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Autosport'a özel olarak yeni nesil araçların düzlük hızı yetenekleri hakkında konuşan Wache, "Hız düşüyor ve bu his o kadar da hoş değil. FIA, sürücüyü daha az rahatsız etmek ve tur boyunca daha iyi bir hız profiline sahip olmak için bu enerjinin nasıl kullanılacağı konusunda takımlarla birlikte çalışıyor."

"Ayrıca, daha az sürtünme ve daha az yere basma kuvvetine sahip olmak için araç özellikleri üzerinde de çalışıyorlar. Daha az yere basma kuvvetine sahip olduğunuzda, virajlarda ve fren bölgelerinde daha fazla zaman harcadığınız ve düzlüklerde daha az zaman harcadığınız için daha fazla enerji geri kazanıyorsunuz." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage

Aktif aerodinamiğin oynayabileceği rol sorulduğunda Wache, "Bir şeyi başarmak için yama üzerine yama koyamazsınız. Soruna daha büyük bir bakış açısıyla bakmalı ve 'Bunu nasıl çözerim ve sorunumu nasıl çözerim? Bir şeyi başarmak için hangi araç özelliğine ihtiyacım var?"

"Bazı şeyleri çözmek için bir yamaya ihtiyacınız varsa, bunu daha sonra da yapabilirsiniz. Ama önce bir yama ile başlamazsınız. Aksi takdirde asla işe yaramaz." dedi.

Wache ayrıca, ne kadar çok aerodinamik parçaya güvenilirse, F1'in 2026 için istenen 50 kg ağırlık tasarrufunu yakalamasının o kadar zor olacağı konusunda uyardı.

F1'in 1.6 litrelik turboşarjlı içten yanmalı motora daha fazla ağırlık vermek için önerilen 50:50 güç dağılımından uzaklaşabileceği öne sürüldü.

Ancak FIA'nın bu yönde bir planı yok. Zaten böyle bir değişikliğe gidilmesi durumunda araştırma geliştirme için harcama yapan motor üreticilerinin tepkisiyle karşılaşacaktır.

Wache, "Sorun şu ki, bir motorun tasarım süresi ve geliştirme süresi şasiden daha uzun. Dolayısıyla, içten yanmalı motor, batarya ve elektrik gücü konseptini değiştirmek artık onlar için çok zor olmaya başladı."

"Ancak mesele şu ki bu yeni düzenlemelerin tüm konseptini aynı anda düşünmediler. Önce motor düzenlemelerini tanımladılar ve şimdi de elimizdeki sorunu telafi etmek için şasi tarafında bununla başa çıkmamız gerekiyor." dedi.

Ek raporlama: Ronald Vording