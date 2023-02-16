Russell: "Daha hafif W14, düzlüklerde daha hızlı olacak"

Haberi dinle

Bu yıl dünya şampiyonluğu için üç takımın mücadeleye girişmesi çok büyük bir olasılık, ki bu Formula 1'de uzun zamandır gerçekleşmemiş bir şey.

Mercedes'le ikinci sezonuna girmeye hazırlanan George Russell, bu yıl için kendisine dünya şampiyonluğu hedefi koydu ve bunun için Max Verstappen ile yarışmaya hazır.

Russell, "Bu benim F1'deki beşinci senem. Gridin arka sıralarında (Williams'ta) üç zor yıl geçirdim."

"Geçen yıl kişisel anlamda fena değildi. Bu açıdan tamamen hazır olduğumu düşünüyorum ve etrafımdaki ekip için de aynı şey geçerli."

"Sonunda Max'e karşı bu mücadeleyi vermek istiyoruz. Fakat Ferrari'nin sezona hızlı başlayacağına eminim."

George Russell, Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

"Şampiyon olma hedefiyle F1 pilotu olma hayali kurdum ve her gün bunu başarabilmek için çalışıyorum. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Russell, yeni aracı yıl boyunca geliştirebilecekleri görüşünde.

"Birkaç sezondur takımın aracı sezon boyunca ne kadar çok geliştirdiğini görüyoruz."

"Aracı daha hızlı hale getireceğinden emin olduğumuz güncellemeler kesinlikle var. Her şeyden önce Araç geçen yıla kıyasla daha hafif olacak ve bu da kesin bir tur zamanı getiriyor."

"Ayrıca sürüklenmeyi azaltmak için çok sıkı çalıştık çünkü özellikle geçen yıl Red Bull'a ne kadar vakit kaybettiğimizi gördük."

"Bunu başardığımıza inanıyoruz, bu yüzden düzlüklerde de daha hızlı olmalıyız. Bunlar performansın kesin olarak daha iyi olacağını düşündüğümüz alanlar."

"Ancak viraj için fren yaptığınız andan itibaren, yere basma gücünün devreye girmesi gerekiyor. Bu açıdan aracın nasıl performans göstereceğini gerçekten bilmiyoruz."

"Özellikle Red Bull ve Ferrari'ye karşı nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyoruz."