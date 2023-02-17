W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

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Çarşamba günü büyük kısmı boyanmamış, kalan kısmı da ham karbona uygun şekilde mat siyah renklerini taşıyan W14'ü tanıtan Mercedes, tüm ilgiyi üstüne çekmiş vaziyette.

Kamuoyu renk düzenine odaklanmış olabilir, ancak araçta daha fazla dikkat çekmeyi hak eden pek çok başka detay mevcut.

Takımın hayal kırıklıklarıyla geçen 2022 sezonunun ardından aracı tamamen elden geçirmesi bekleniyordu, ancak durum bunun tam tersiydi.

Sıfır sidepod konseptini koruyan takım, yine de hava akışının aracın arkasına geçişini iyileştirmek amacıyla yeni bir yaklaşım benimsemiş vaziyette.

Mercedes W14 detail Photo by: Mercedes AMG

Kötü şöhretli üst kaporta varlığını korurken, araca önden bakıldığında sidepod'un ne kadar dar olduğu bir kez daha görülebiliyor.

Üst kısımda, kanatçıklar ve aynalar açısından geçen sezona benzer bir düzenleme görüyoruz, aynalar ise yeni genişlik gereksinimlerine uyuyor.

Sidepod'un ön tarafında bulunan hava girişleri artık tabanın kenarına doğru aşağı ve dışarı doğru daralmıyor, bunun yerine dikey bir tasarım tercih edilmiş. Sidepod'un yan tarafı da 2022'dekinden daha geniş; bu, hava akışını iyileştirmek için geleneksel bir yöntemin benimsendiğini gösteriyor.

Tüm bu değişiklikler nedeniyle iç bileşenleri yeniden paketlemek için muazzam miktarda çalışma gerekmekte; bu konuda çözüm üretmeye devam eden takımın amacı radyatörleri şasinin derinliklerine yerleştirebilmek.

Mercedes AMG F1 W10, chassis Photo by: Giorgio Piola

Her ne kadar bu tasarım çoğu takım tarafından şu ya da bu ölçüde benimsenmiş olsa da, bunu ilk yapan olmak Mercedes'e her zaman rakiplerinden bir adım önde olmanın yollarını bulma konusunda avantaj sağlamıştır.

W13'ün halo bölümünden çıkan ve yükseğe konumlandırılan motor kapağı da korunmuş vaziyette; ancak bu parça da -diğerlerine benzer şekilde, şimdi aracın arkasına kadar uzanıyor ve daha geniş bir arka soğutma çıkışında son buluyor.

Motor kapağı ayrıca, farklı hava akımlarının üst üste gelmemesi için tamamen düz olmak yerine oluk benzeri bir geometriye sahip.

Mercedes W14 detail Photo by: Mercedes AMG

Yine rakip tasarımlarda olduğu gibi, takla barının üstündeki soğutma çıkışı mümkün olduğunca yükseğe kaldırılarak sadece süspansiyon elemanları için altta bir geçit açmakla kalmıyor, aynı zamanda motor kapağının etrafındaki üst yüzeylere ulaşan hava akışı da iyileştiriyor.

Soğutma açısından, sidepod'un üst yüzeyindeki ve motor kapağındaki soğutma solungaçlarından daha fazla yardım alınıyor ve bunların her ikisi de yarıştan yarışa değiştirilebilecek.

Mercedes W14 front wing detail Photo by: Mercedes AMG

Aracın ön tarafında da değişiklik var; bu değişiklikler burun kısmının uzunluğuna ve ön kanadın mimarisine uyum amaçlı.

Takımın geçen yıl ABD GP'sine getirdiği, ancak yasallık tartışması nedeniyle kaldırdığı ön kanat boşluk ayırıcıları ise artık yasal olmasına -hatta Ferrari'nin kullanmasına- rağmen henüz araçta yer almıyor.

İlginç bir şekilde, Mercedes geçen sezon Miami'de tanıttığı ön kanat uç plakası tasarımını yasallaştırmanın bir yolunu buldu, hatta son kural değişiklikleri bu alanda bazı iyileştirmelere alan sağlamış olabilir.

Daha yükseğe yerleştirilen ön kanat artık uç plakaya sadece dar parçalarla bağlanıyor, bu da her bir parçanın ayrı uç kısımlarına sahip olmasıyla sonuçlanıyor.

Sonuç olarak her bir parça artık kendi hava akışını oluşturacak ve bu hava akımı uç plakanın yükseltilmiş alt kenarı ile uç plakanın üzerine monte edilmiş başka bir kanatçık tarafından oluşturulan hava akımıyla birleşecek.

Amaç, aracın altına giden hava akımını iyileştirmek ve kirli havanın lastikleri etkilemesine engel olmak.

Mercedes W13 suspension detail Photo by: Giorgio Piola

Yeni aracın 2022 sezonundaki birçok güncellemeden faydalandığı da tartışılmaz bir gerçek; bunların en dikkat çekeniyse Britanya GP'sinde gelen güncelleme paketiydi."

Britanya, takımın aracın potansiyelinin bir kısmını ortaya çıkardığı ve daha iyi sonuçların bazılarının temellerini attığı nokta oldu.

Yukarıdaki W13'te görülebilen bu güncellemelerden biri, hava akışının zemine ve arkadaki yan ayaklara doğru belirli bir yörüngeyi izlemeye ikna edilmesi için karosere eklenen bir kabarcıkla ön süspansiyonun etrafında yapılan bir değişiklikti.

Aerodinamik özelliklerini iyileştirmek için ön süspansiyon düzeninde de değişiklikler yapan takım, bu çözümü de geliştirmiş vaziyette.

Taban kenarına bakarsak, Mercedes'in 2022 boyunca bu konuda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini ve son yarışlara doğru işe yarayan çözümler üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Her ne kadar yeni sezon bu alanda düzenleme değişikliğine gidilmiş olsa da, geçen yılki keşif çalışmalarından öğrenilecek çok şey var.

Geçen sezon tüm takımların otomobilin bu bölgesinde kaydettiği ilerleme oranı, yönetmeliklerin değişmiş olması ve burada elde edilebilecek performans göz önüne alındığında, şu anki aracın uzun süre kullanılamayacağını söylemek yanlış olmaz; zira takım muhtemelen daha fazlasını elde etmeye yardımcı olacak güncellemeleri çoktan hazırlamış durumda.

Mercedes W14 detail Photo by: Mercedes AMG