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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Dayanıklılığı arttırırsak 'iyi bir şov' sunabiliriz"

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Mercedes: "Dayanıklılığı arttırırsak 'iyi bir şov' sunabiliriz"
Ekleyen:
, Editör
29 Şub 2020 12:55

Mercedes'ten James Allison, W11'in kış testlerinde oldukça güçlü bir performans sergilediğini ve potansiyelinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Mrcedes' Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin en çok tur atan takımı ve motor üreticisi olmayı başarırken,zaman tablosunda da yine zirvede yer aldı.

Testlerin ardından konuşan takımı teknik direktörü James Allison, W11'in potansiyelinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Allison, "Testleri zaman tablosunun en üstünde tamamlamak ve iki yoğun haftayı pistte iyi bir son gün geçirerek tamamlamak harika hissettiriyor."

"Son gün programımızı sorunsuz şekilde tamamladı ve lastikleri sıralama turları için en iyi nasıl hazırlayacağımızı bulmak için biraz zaman harcadık."

"Araç, tüm kış testleri boyunca oldukça güçlüydü ve potansiyelini anlama konusunda oldukça heyecan verici bir dönem oldu."

"Sezon başında beklediğimiz standarda ulaşmak için dayanıklılık konusunda yapacak daha çok işimiz var."

"Ama eğer bunu yapabilirsek, Melbourne'da iyi bir gösteri sunma şansımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton ise şöyle konuştu: "Bu iki haftanın bu kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Araç, geçen yıldan bir adım önde gibi hissettiriyor, ancak Melbourne'dan önce çözmemiz gereken birkaç sorunumuz olduğu açık."

"Takıma tamamen güveniyorum ve Avustralya'da iyi bir yerde olduğumuz emin olmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını biliyorum."

Valtteri Bottas ise, "Çoğu alanda bir adım atmışız gibi hissediyorum ve bizim için başarılı bir test oldu. Her zaman olduğu gibi kendi performansımıza odaklanacağız ve testten öğrendiklerimizi hayata geçirmek için ilk yarıştan önce iki önemli haftamız olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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