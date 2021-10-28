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Formula 1 Haberler

W Series şampiyonu Chadwick'in nihai hedefi hâlâ Formula 1

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Jamie Chadwick, Austin'de ikinci W Series şampiyonluğunu elde etmesinin ardından, Formula 1'e "bir adım daha yaklaştığını" söyledi.

W Series şampiyonu Chadwick'in nihai hedefi hâlâ Formula 1

Williams'ın gelişim pilotluğunu yapan Chadwick, şu anda İngiliz ekibin bir parçası ve bu yıl ikinci kez W Series'e katıldı.

Serinin ilk şampiyonu olan Chadwick, 2021 şampiyonluğuna giden yolda dört galibiyet aldı ve Pazar günü Austin'de kariyerinin ikinci W Series şampiyonluğunu ilan etti.

Chadwick, yıl boyunca 159 puan topladı ve şampiyona ikincisi Alice Powell'ı 27 puanla geçti.

Şu anda 23 yaşında olan Chadwick, BBC Points West'e verdiği demeçte hedefinin Formula 1'ye yarışmak olduğunu söyledi.

Chadwick, "Nihai hedefim hâlâ Formula 1'de yarışmak."

"Oraya gitmeden önce  başarmam gereken hâlâ pek çok şey var ama bu hafta sonunun ardından  kesinlikle bir adım daha yakın olduğumu hissediyorum." dedi.

W Series'deki sonuçlarından memnun olmasına rağmen Chadwick, 2022 sezonunda seriye dönüp dönmeyeceğini bilmediğini dile getirdi.

“Seride elde edebileceğim şeyleri başardığımı hissediyorum ve bana verilen fırsatı, daha büyük ve farklı şeyler yapmak için kullanmak istiyorum."

"Bunlar henüz onaylanmadı veya herhangi bir anlaşma yapılmadı, ancak gerçekleşecek bazı planlar var ve umarım bu seriyi amaçlandığı gibi kullanmaya devam edebiliriz.”

"W Series'in yapmayı hedeflediği şey, bize bu büyük platformu sunmak. Sezonun sonunda bu platformun her zamankinden daha büyük olduğunu ve fırsatların her zamankinden daha yüksek olduğunu hissediyordum."

"Yapmam gereken işi yapmak benim elimde ve orada şimdi bazı fırsatlar olduğunu düşünüyorum."

Chadwick, Williams'ın kariyerine verdiği desteğe değindi ve gelecekte takımdaki rolünü artırmayı umduğunu ekledi.

Chadwick, "Yapmaya çalıştığım her şeye ve geçen hafta sonuna yönelik yaptığım çalışmalara inanılmaz derecede destek verdiler. Beni hep desteklediler ve gerçekten yardımcı oldular."

"Onlarla bu ilişkiye sahip olduğum için inanılmaz derecede şanslıyım. Bir gelişim pilotu olarak simülatör üzerinde çok çalışıyorum ve onları yarış hafta sonlarında destekliyorum."

"Buna sahip olmak harika. Çok şanslıyım. Williams, bir parçası olmaktan çok mutlu olduğum bir takım. Bu rolü daha da artırmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Jamie Chadwick, Williams geliştirme pilotu

Jamie Chadwick, Williams geliştirme pilotu

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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