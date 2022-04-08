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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

VW'nin açıklamasının ardından Horner: "Onlarla görüşmeye başlamamız doğal olur"

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e giriş konusunda yaptığı en son açıklamanın ardından kendilerinin onlarla görüşmeye başlamasının doğal bir adım olacağını söyledi.

Abdullah Çelik
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VW'nin açıklamasının ardından Horner: "Onlarla görüşmeye başlamamız doğal olur"
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VW'nin F1'e girmek istediği uzun zamandır bilinen bir şey ancak şu ana kadar bu konuda somut bir adım atılmamıştı. Dünkü yönetim kurulu toplantısında sonunda resmi bir adım atıldı ve grubun Porsche ve Audi'nin F1'e girişini planladığı ancak nihai kararın 2026 kurallarının netleşmesinin ardından verileceği bildirildi.

Horner, VW'nin açıklamasının ardından kendilerinin doğal olarak görüşmeler yapacaklarını ve böyle bir hamle olursa iki Red Bull takımının aynı motoru kullanmasının mantıklı olacağını söyledi.

Horner, "O iki markanın Formula 1'e girmeyi planlıyor olması, spor için harika bir haber. Bu açıdan tabii ki bizim onlarla görüşmemiz doğal olur."

"Şu anda Red Bull Powertrains olarak iyi durumdayız. Planımız dahilinde çalışıyoruz. İlk tek silindirli motor çok yakında ya da 2026 kuralları için çalışıyor olacak. Mayıs ayı sonunda yeni tesisimize taşınıyoruz. Yani işe alımlarla gruba harika yetenekler çektik. Yani evet, ilerlemeden memnunuz."

"Motor tedariği açısından her iki Red Bull takımının aynı motoru kullanması mantıklı olur. Grup açısından da bu tamamen mantıklı olur." dedi.

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Horner, VW grubunun kararının Red Bull Powertrains olarak yaptıkları çalışmaları etkilemeyeceğini, kendilerinin her halükarda çalışmayı sürdüreceklerini ancak gelecekte yeni bir partnerle çalışmaya karar vermeleri halinde mevcut çalışmaları adapte etmenin çok kolay olacağını söyledi.

Horner, "Onların kararı bizim planımızı gerçekten değiştirmeyecek. Biz ayaktayız ve çalışıyoruz. Tesis zaten çalışıyor. Onların Formula 1'e gelmek istiyor olması ve bu konuda adım atmaları Formula 1 için harika haber."

"Bizim açımızdan yeni bir ortak olması halinde adaptasyon süreci çok kolay olur ancak tabii ki bu doğru partnerle olmalı. Bu açıdan bizim tüm OEM'lerle ya da tüm ciddi OEM'lerle görüşmeler yapmamız mantıklı olur. Bizim için Red Bull Powertrains halihazırda çalışıyor, programına uygun bir şekilde ilerliyor. Bu işe çekmeyi başardığımız yetenekler karşısında gerçekten heyecanlıyız." dedi.

Honda, 2021 sonunda resmi olarak Formula 1'den çekilmiş olsa da Red Bull Powertrains ile sahip olduğu anlaşma sayesinde çalışmaları sürdürüyor.

Honda ile sahip oldukları yeni çalışma şeklini değerlendiren Horner, "Çok iyi çalışıyor. Honda ile mühendislik ve teknoloji anlaşmamız var, bu sayede motor hizmeti alıyoruz. Motorlar Japonya, Sakura'da üretiliyor. Honda'nın İngiltere'deki personelinden bazıları Red Bull Powertrains'e transfer oldu. Ancak hepsi, 2026 motorunun bulunduğu yerden farklı bir tesiste çalışıyor. Yani iki aktivite arasında çok düzgün ve temiz bir ayrım var." dedi.

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