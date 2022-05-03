VW: "2026, Audi/Porsche ile F1'e giriş için son şans"

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Bir süredir F1'e giriş için zorlayan Alman otomobil devi, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada 2026'daki motor kurallarının netleşmesinin ardından F1'e girmeye yeşil ışık yaptığını doğrulamıştı.

VW CEO'su Herbert Diess, Pazartesi günü Youtube'da yayınlanan bir videoda sorulan soruyu cevapladı ve şirketin F1 hazırlıkları açısından hangi seviyede olduğunu açığa çıkardı.

F1 hazırlıkları konusunda açık konuşan Diess, F1'in son dönemde Amerika gibi pazarlarda önemli bir paya sahip olduğunu ve 2026'daki yeni kuralların kendileri için bir fırsat olacağını söyledi.

Diess, "Formula 1 bütün dünyada aşırı pozitif bir şekilde gelişiyor. Pazarlama ortada. Ayrıca Netflix Formula 1'in Amerika'da çok ciddi büyümesini sağladı. Asya'da da genç tüketici grupları arasında ciddi bir şekilde büyüyor. Büyük spor etkinliklerine ya da dünyadaki etkinliklere bakarsanız motor sporları dediğinizde gerçek manada öne çıkan spor Formula 1 ve diğerleriyle fark gittikçe büyüyor."

"Motor sporlarındaysanız, en büyük etki orada olduğu için Formula 1'de olmalısınız. Dahası, teknoloji açısından bir aralık oluşmazsa Formula 1'e giremezsiniz. Bunun için bir kural değişikliği olmalı ki, herkes aynı seviyeden başlayabilsin."

"Markus Duesman'ın her zaman söylediği gibi, orta boyutta bir pistte sadece detayları optimize ederek sene içerisinde genelde bir saniye kazanırsınız."

"Ancak yeni bir takım olarak katılıyorsanız, bu durumda yakalayamazsınız. Önde mücadele etmek için 5 - 10 seneye ihtiyacınız olur. Diğer bir deyişle, ancak büyük bir kural değişikliği olursa mücadeleye dahil olabilirsiniz."

"Şimdi bu olacak. 2026'da bu yönde bir değişiklik olacak. Motorlar daha fazla elektrikli olacak ve sentetik yakıtları içerecek. Bu, yeni bir motor gelişimine ihtiyaç duyduğunuz manasına geliyor. Yeni bir motoru geliştirmek için 3-4 seneye ihtiyacınız olur."

"Bu, şu anda Formula 1'e girme kararı alabileceğiniz manasına geliyor. Aksi takdirde muhtemelen 10 sene daha böyle bir karar veremezsiniz. Ve bunu iki premium markamızla yapmamız doğru olan şey. Bunu öncelikli tutuyoruz." dedi.

Porsche is currently preparing a LMDh assault at Le Mans alongside Penske, while Audi has focussed its recent factory efforts on the Dakar Rally Photo by: Porsche Motorsport

Diess, VW adının F1 planları içerisinde yer almayacağını, bunun yerine Porsche ve Audi'nin F1'e ayrı ayrı girmeyi planladığını doğruladı.

Porsche'nin adı çok güçlü bir şekilde Red Bull ile anılıyor. Diess, Porsche'nin planlarının daha somut olduğunu ancak Audi'nin henüz partnerlik konusunda net bir plana sahip olmadığını söyledi.

Diess, "VW bu planda yer almayacak. Ona uymuyor ve o marka katılmayacak."

"Porsche dünyadaki en sportif otomobil markası olmak zorunda. Bu yüzden Porsche motor sporlarında olmak zorunda. Şöyle bir sonuca varıyorsunuz: Porsche motor sporları yapacaksa, en verimli yer Formula 1 olur. Bu konuda bir tik koymanız gerek."

"Audi, Porsche'den daha zayıf bir marka. O, çok yüksek premium ücret talep etmiyor. Ancak Audi, marka olarak çok daha fazla potansiyele sahip olduğu için aslında Formula 1 için daha iyi olabilir."

"Onlar daha üst seviyeye doğru ilerliyorlar. Daimler'le mücadele ediyorlar. Bu açıdan Audi bunun mantıklı olduğunu söylediği bir davaya sahip olacak. Audi ayrıca Wolfsburg'a her sene 4-5 milyar gönderiyor. Formula 1 ile daha fazla gönderecek."

"O zaman argümanlarınız biter. 'Fakat ben Formula 1'e inanmıyorum' diyebilirsiniz ancak Formula 1'in gelecekte bile büyüyeceğini söyleyen iyi argümanlar var. Eğer öyleyse, bu sayede daha fazla para getireceklerse neden onları kısıtlayasınız ki?" dedi.

Diess, her ne kadar Porsche ve Audi ile F1'e girmenin mantıklı olduğunu söylese de, VW Yönetim Kurulu'ndaki herkesin, özellikle de sektörün elektrikli araçlara daha fazla yöneldiği bir bir dönemde F1'e girişi desteklemediğini açığa çıkardı.

Diess, "Yönetim Kurulu'ndaki karar ortak değildi. Stratejik açıdan başka önceliklerimiz var. Sadece motor sporlarına bakmıyoruz. Otomobillerimiz teknolojik açıdan en son seviyede olmalı. Otonom sürüş olmalı, yazılım yeteneklerimizi geliştirmeliyiz, otomobillerimizde bataryalar olmalı. Yapılması gereken yeteri kadar çok sayıda iş var ve aslında Formula 1'e ihtiyacımız yok."

"Ancak premium markalarımız, marka değerini artırmak ve arabalar için fiyat açısından biraz daha fazlasını alabilmek için en önemli kaldıracın bunun olduğunu söylüyor. Ayrıca, Audi tarafında üstün teknolojiye sahip olduğunuzu mücadele ederek göstermeliyiz."

"Bu yüzden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun hepsi olumlu oy kullandı. Audi'nin bu konuda hangi takımla çalışmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Ancak ikisi de motorlarını geliştirmeye başladı." dedi.