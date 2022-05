VW: "2026, Audi/Porsche ile F1'e giriş için son şans"

Bir süredir F1'e giriş için zorlayan Alman otomobil devi, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada 2026'daki motor kurallarının netleşmesinin ardından F1'e girmeye yeşil ışık yaptığını doğrulamıştı.

VW CEO'su Herbert Diess, Pazartesi günü Youtube'da yayınlanan bir videoda sorulan soruyu cevapladı ve şirketin F1 hazırlıkları açısından hangi seviyede olduğunu açığa çıkardı.

F1 hazırlıkları konusunda açık konuşan Diess, F1'in son dönemde Amerika gibi pazarlarda önemli bir paya sahip olduğunu ve 2026'daki yeni kuralların kendileri için bir fırsat olacağını söyledi.

Diess, "Formula 1 bütün dünyada aşırı pozitif bir şekilde gelişiyor. Pazarlama ortada. Ayrıca Netflix Formula 1'in Amerika'da çok ciddi büyümesini sağladı. Asya'da da genç tüketici grupları arasında ciddi bir şekilde büyüyor. Büyük spor etkinliklerine ya da dünyadaki etkinliklere bakarsanız motor sporları dediğinizde gerçek manada öne çıkan spor Formula 1 ve diğerleriyle fark gittikçe büyüyor."

"Motor sporlarındaysanız, en büyük etki orada olduğu için Formula 1'de olmalısınız. Dahası, teknoloji açısından bir aralık oluşmazsa Formula 1'e giremezsiniz. Bunun için bir kural değişikliği olmalı ki, herkes aynı seviyeden başlayabilsin."

"Markus Duesman'ın her zaman söylediği gibi, orta boyutta bir pistte sadece detayları optimize ederek sene içerisinde genelde bir saniye kazanırsınız."

"Ancak yeni bir takım olarak katılıyorsanız, bu durumda yakalayamazsınız. Önde mücadele etmek için 5 - 10 seneye ihtiyacınız olur. Diğer bir deyişle, ancak büyük bir kural değişikliği olursa mücadeleye dahil olabilirsiniz."

"Şimdi bu olacak. 2026'da bu yönde bir değişiklik olacak. Motorlar daha fazla elektrikli olacak ve sentetik yakıtları içerecek. Bu, yeni bir motor gelişimine ihtiyaç duyduğunuz manasına geliyor. Yeni bir motoru geliştirmek için 3-4 seneye ihtiyacınız olur."

"Bu, şu anda Formula 1'e girme kararı alabileceğiniz manasına geliyor. Aksi takdirde muhtemelen 10 sene daha böyle bir karar veremezsiniz. Ve bunu iki premium markamızla yapmamız doğru olan şey. Bunu öncelikli tutuyoruz." dedi.

Porsche is currently preparing a LMDh assault at Le Mans alongside Penske, while Audi has focussed its recent factory efforts on the Dakar Rally

Photo by: Porsche Motorsport