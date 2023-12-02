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Vural Ak’tan tahliye yorumu: “Bunlar normal yazışmalar”

Intercity'nin sahibi Vural Ak, İstanbul Park tahliye kararının ardından açıklama yaptı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Vural Ak

Cuma günü, İstanbul'daki Tuzla ilçesinde yer alan ve Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park Pisti'ne tahliye kararı çıkmıştı. 

2011'den sonra Türkiye Grand Prix’sinin F1 takviminden çıkmasının ardından İstanbul Park’ın işletmecisi FİYAŞ, pisti 10 yıllığına Intercity'e kiralamıştı.

18 Temmuz 2023 itibariyle Intercity'nin kira sözleşmesi sona ermesine rağmen şirket, pisti boşaltmadı. 

Şimdi ise pistin tahliye edilip boş bir şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi talep edildi ve pist için 2024 yılında yeni bir ihalenin düzenleneceği açıklandı.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Emre Özpeynirci'nin haberine göre Vural Ak, tahliye kararını pek önemsemedi.

Intercity'nin sahibi Vural Ak, karara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bunlar, normal olan bürokratik yazışmalar."

"İhale yeniden açılacak ve biz de ihaleye gireceğiz, sonuç o zaman belli olacak."

"Kazanırsak kiracı olarak devam edeceğiz, kazanamazsak ise çıkacağız ve kazanan işletme görevine başlayacak."

Bu açıklama ve tahliye kararı belgelerinin ardından gözler Intercity’e çevrildi.

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