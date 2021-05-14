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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Vural Ak: "Türkiye GP'yi önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeye çalışacağız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye GP'nin 13 Haziran'da iptal edilmesine rağmen, önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Vural Ak: "Türkiye GP'yi önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeye çalışacağız"

Türkiye, Kanada Grand Prix'sinin iptal edilmesinin ardından Formula 1 takvimine dahil olmuştu ve yarış 13 Haziran'da gerçekleştirilecekti.

Ancak COVID-19 nedeniyle İngiltere hükümeti, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı ve bundan ötürü de 13 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye GP iptal edildi.

Şimdi Türkiye, takvimin ilerleyen ayları için beklemeye geçti ve eğer iptaller olursa, ilk seçeneklerden birisi Türkiye'ye dönmek olacak.

Konu hakkında konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, F1'le iletişimde olacaklarını doğruladı.

Ak, “Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1 yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu."

"Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

"Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1 yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz." dedi.

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Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

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Resmi: 13 Haziran'daki 2021 Türkiye GP iptal edildi ancak umutlar tükenmedi!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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