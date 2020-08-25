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Formula 1 / Son dakika

Vural Ak: "Tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız"

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Vural Ak: "Tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız"
Ekleyen:
, Editör

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Türkiye Grand Prix'sini başarılı şekilde yapmayı ve İstanbul'u bir kez daha tüm dünyaya başarıyla tanıtmak istediklerini söyledi.

Türkiye GP, son olarak 2011 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana İstanbul Park'ın F1 takvimine dönüşü için çalışmalar vardı.

Sık sık yarışın ülkemize döneceği haberleri çıksa da şimdiye kadar resmi bir adım atılamadı.

Ancak koronavirüs sonrası 2020 F1 takvimi değişikliğe uğradı ve İstanbul Park, bu sezon F1 takvimine dönecek.

Yarış 13-14-15 Kasım tarihleri arasında koşulacak ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışı en iyi şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Ak, “Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1’i tekrar Türkiye’ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park’ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız,Türkiye’nin en önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park’taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul’u hak ettiği şekilde tanıtacağız."

“Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1’i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

“Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park’ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul’u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı.” dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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