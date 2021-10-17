Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”

Geçtiğimiz hafta sonu geride bıraktığımız Türkiye GP, ülkede büyük heyecanla takip edilmişti. Ancak birçok taraftar, yarış hafta sonunda birçok sorunla karşılaştı ve buna tepki gösterdi.

Vural Ak, Türkiye GP ve kendisine gösterilen tepkiler konusunda Posta gazetesi ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Etkinliğin genel olarak başarılı ve güzel olduğunu belirten Ak, yarışın ülkenin tanıtımına da büyük katkı sağladığını söyledi.

Yarış günü bir seyircinin trafik sebebiyle geç kaldığını şikayet etmesi üzerine Ak, sosyal medyadan “Erken geleceksin o zaman paşam!” diye tepki göstermişti. Bu konuda Ak, “Bana yazan genç bir arkadaştı, sürekli ‘Abi trafikte kaldım, beni buradan aldırsana’ diye yazıp duruyordu.”

“Cumartesi günü, tepemde 70 bin kişi var, ben de insanım ve tepem attı. Bunu yazdığında öğlen saat 2 idi. Bir saat sonra yarış var. ‘Paşacım bi zahmet erken kalkıp gelseydin’ dedim. Bu benim samimiyetimden kaynaklanan bir şey. Ama insanlar sosyal medyadan yazdıklarında ayarını kaçırıyor. Dünyanın her yerinde Formula 1 pistleri şehirlerin dışında olur. Oraya giderken de insanlar erken çıkar yola. Biz konforu sevdiğimiz için, bunu kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ak ayrıca birkaç yerden sabotaja uğradıklarını söyledi.

“Birincisi, pistin dışına biz karışamıyoruz. Trafik, jandarma, belediye gibi beş ayrı kurum koordineli çalıştı. Onlar da 120 bin kişinin geleceğini hesap etmemiş olabilir.”

“İkincisi, hatalı birkaç uygulama yapıldı. Mesela pistin dibindeki, Kuzey Marmara otobanının giriş gişesi kapatıldı. Oysa trafiğin yarısı oradan gelecekti, niye kapattılar bilmiyoruz. Üçüncüsü, İstanbul Park’ın arkasında inşaat atık alanı var. Cumartesi-pazar trafik yasağı getirildi ama bir tır, bizim piste 550 metre kala, ana yola, nedense yanlışlıkla damperini açıp hafriyat döktü.”

“Tam 4 saat, tek çalışan yolu tıkadı. Yani birkaç yerden sabotaj oldu. İnsanlar da kalabalık paniğiyle yol kenarlarına araç park edince, iyice kilit oldu. 125 bin kişi geldi o gün. Çalışanlarla birlikte 140 bin kişi o gün ordaydı. Çok büyük bir insan hareketi bu. Sonuç olarak, biz öğrenen bir yapıyız, hepsinin notunu aldık, yanlışları öğrendik.”

Hafta sonuna dair konuşan Ak, üç gün boyunca 190 bin kişinin piste geldiğini ve herkesin mutlu olup güldüğünü belirtti.

İstanbul Valisi’nin de tek bir adli olay bile yaşanmadığı ve suç işlenmediği için kendilerine teşekkür ettiğini belirten Ak, “Biz THY ve otellerle bir kontrol yaptık. Yurtdışından gelen seyirci; oteli, uçak bileti, minik alışverişi, yarış bileti, araç kiralamasıydı derken üç günde ortalama 4.000-4.500 euro harcadı.”

“34-35 bin kişi yarış için yurtdışından geldiğine göre, 150 milyon euro nakit girdi o hafta İstanbul’un cebine. Dolasıyla kimileri kızıp bağırabilir, hakları da var ama bizim açımızdan, en önemlisi de Türkiye açısından çok iyi bir yarış oldu.”

Gelecek seneler için ise Ak, şu ifadeleri kullandı: “Formula 1, 22 ülkede yapılan dev bir organizasyon. Acayip pahalı bir şov. Sahibi de bir şirket. İstedikleri bedeli ödeyen ülkelere gidiyorlar. Türkiye uzun süre bu maliyeti karşılamak istemedi. Ben delilik yapıp, iki senedir hiç para kazanmadan, Türkiye kazansın diye bu işi yaptım ama yoruldum artık.”

“Özel sektör ve kamu beraber çalışmalı, çünkü bu rakamlar tek kişi için çok ağır. Turizm bakanımız geçen gün ‘Sponsor olmaya hazırız’ dedi, izleyip görelim.”

Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.