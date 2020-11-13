Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

23 yarışlık geçici F1 takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı ancak daha sonrasında 25 Nisan'da yapılması planlanan Vietnam GP'nin siyasi nedenlerle takvimden düştüğü duyuruldu.

Vietnam'dan boşalan bu konum için Türkiye ve Portekiz GP'lerinden birisinin geçeceği iddiaları gündeme geldi.

9 yıllık aranın ardından bu sene koronavirüs sayesinde takvime dönen Türkiye GP için Nisan ayındaki boşluğu değerlendirebileceği düşünülse de Vural Ak bu ihtimali, Ramazan ayına denk geliyor olması nedeniyle reddetti.

Reuters'a konuşan Ak, "Müslüman ülkelerinde Ramazan ayında yarış düzenlenmez çünkü taraftarlar oruç tutarken yarışlara gitmezler. Ramazan ayına yarış koymayız." dedi.

Buna karşı Ak, başka bir tarihte yarış yapabilmek için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ak, "Tek seferlik yarış için çalışmıyoruz. Bu kadar emeği tek bir yarış için vermedik."

Perşembe günü, Formula 1'in Sportif Direktörü Steve Nielsen, Vietnam GP'den boşalan yeri Türkiye'nin alıp almayacağını bilmediğini söylemişti ancak Nielsen, görüşmelerin olumlu sonuçlanabileceğini belirtti.

2021'de takvimde yer almaları halinde devletin yarışı destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Ak, "Biz ilk raundu kazandık ve yarışı yaptık. Bu yarış için devletin cebinden tek bir kuruş dahi çıkmadı. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Artık gelecek sene ve sonraki seneler için daha büyük oynuyoruz."

"COVID sürecini atlatırsak, özel sektörün dinamikleri ve büyüyen ekonomimizin gücüyle kuşkusuz 10 sene boyunca İstanbul'da Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapabiliriz." dedi.