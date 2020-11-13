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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"

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Vural Ak: "İstanbul Park er meydanı, aracı güçlü olanın gazladığı bir yer değil!"
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Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul Park'taki ilk günün ardından açıklamalarda bulundu.

Dokuz yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de koşulan Formula 1'de antrenman turları bugün düzenlendi. Intercity İstanbul Park'taki antrenman turlarında birçok pilot, pisti tanımadığı için kayma ve tutunma problemi yaşadı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, pilotların yaşadığı sorunlar hakkında Tivibu Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

'Sanki buz üstünde araba kullandık' dediler

Tüm pilotların Intercity İstanbul Park'ta antrenman turlarında darmadağın olduğunu söyleyen Ak, ''20 pilotun 17'si ilk defa pisti kullandığı için sabahki dereceler çok enteresan oldu. Tam beklediğimiz gibi darmadağın oldular. Hava soğuk olduğu için pistin kuzeye bakıp gölgede kalan bölümüne düşen çiy o bölgeyi çok kaygan yaptı. Onun dışında kalan yerler de güneş görüp kuru kaldığı için yarısı kuru, yarısı süper ıslak bir piste dönüştü. Böyle olunca çok şaşırdılar. Telsiz konuşmalarını dinledik, 'Buz üstünde araba kullanmak gibiydi' dediler. Hem şaşkınlık hem de kızgınlıkla birkaç tur attılar. Piste girip lastiklerini hemen organize ettiler'' dedi.

İstanbul Park oyunu bozar diyoruz

İstanbul Park'ın bir er meydanı olduğunu ifade eden Ak, ''Antrenman turlarında birinciyle 20'nci arasında 15 saniyeye yakın farklar çıktı. Hiç görülmemiş bir şey bu. Ama başından beri İstanbul Park oyunu bozar diyoruz. Burası bence er meydanı. Arabası güçlü olanın gazlaması gibi değil, işte gidebilen de gidiyor... Biraz yürek, biraz bilek işi. Cumartesi ve Pazar günleri yağmur gelecek. Takımlar için burası sürpriz bir pist. Pisti yaptıktan sonra Formula 1 ve FIA’nın teknik ekibi ‘Asfaltınız mükemmel oldu’ dedi” şeklinde konuştu.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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