Vowles'a göre Williams'ın başarılı olması için beş yıl gerekmekte
Williams'ın yeni Formula 1 patronu James Vowles, takımı başarılı kılmak için gerekli kültürü aşılamak ve altyapıyı oluşturmak için neden beş yıl gerektiğini açıkladı.
Aktif motor sporları kariyerini sonlandıran Jost Capito'nun yerini alan Vowles, yaklaşık Şubat ayının başından bu yana görevde.
Kendisinin takıma gelir gelmez ilk dikkat ettiği konu yetersiz tesisleşme ve kullanılan materyallerin çağın gerisinde kalmasıydı, ancak bütçe sınırı nedeniyle bu konuda pek adım atılamıyor.
Birkaç aydır bu konuyu çözmek için çalışan Vowles, özellikle F1 Komisyonu toplantılarında epey lobi yapmakta ve bütçe sınırının biraz olsun esnetilmesini istemekte.
Vowles'un atacağı adımların meyvesini vermesi durumunda Williams'ın büyük bir adım atması bekleniyor, ancak bizzat Vowles'a göre çalışmalar kısa vadede etkisini göstermeyecek.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Vowles, "Eğer şu an elimde bir kürek olsa ve tesislerin temelini atsam bile, altyapının çoğunu yerine oturtmam 36 ay alırdı."
"Durumumuz çoktan tesislere sahip olan takımlara göre oldukça farklı, ki onlar için dahi süreç bir 24 ay civarı daha sürmekte."
"Bahsettiğim şey sadece altyapı, takım kültürüyle, sistemlerle oynamak değil. Sadece ihtiyacımız olan tesislerden ve altyapıdan söz ediyoruz."
"Dolayısıyla toplam beş yıldan bahsediyoruz. Bu, nerede olduğumuza, önümüzde ne kadar uzun bir yolculuk olduğuna ve kuracağımız altyapıya bağlı." dedi.
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Williams'ın son yıllarda bir kültür sorunu yaşadığı biliniyor, Vowles'un bu durum için çözümüyse kendisinin Mercedes'te uyguladığı "suçlamama felsefesi" olacak.
Vowles, "Takım kültürü bir gecede ortaya çıkmıyor."
"Tecrübelerime göre, yaklaşık 800 kişi için bir kurumda kültür değişimi tam üç yıl sürüyor. Bu benim uydurduğum bir rakam, ama sporda bunu görecek kadar uzun süredir bulunuyorum."
"Hem altyapı, hem de kültür üç yıl içinde oluşacak ve performansımızı arttıracak."
"Bu bahsettiğim faktörler bizi şampiyonluğa taşımayacak, şu anda şampiyonluğa ulaşmamızı sağlayacak kadar paramız yok."
"Daha doğrusu paramız var ancak bütçe sınırına takılıyoruz."
"Bence sporun ihtiyacı olan şey, herkesin kazanma yeteneğine sahip olması gerektiğinin farkına varılması." dedi.
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