Vowles: "Yedincilik, Williams için bir 'başarı' değil"

Geçtiğimiz yıl Williams'a takım patronu rolünde katılan Vowles, 2017'den bu yana takımın en iyi sonucunu elde etti. Williams, Takımlar Şampiyonası'nda geçtiğimiz sezon yedinci sırada yer aldı.

Her ne kadar yedincilik, Williams'ın geçtiğimiz senelerdeki sıralamalarına ve performansına göre oldukça iyi bir başarı gibi gözükse de Vowles'a göre öyle değil.

High Performance Podcast'ine konuşan Vowles, takımın elde ettiği sonuçlardan mutlu olması konusunda temkinli olduğunu dile getirdi.

Vowles, "Başarının tadına vardığınızda, sahip olduklarınıza tutunmak istersiniz. Ancak bunu biraz bağlamına oturtacak olursak, en iyi takımların sadece bir hafta sonunda alabileceği kadar puan aldık." dedi.

Göründüğü üzere Vowles, geçtiğimiz sezon elde ettiği sonuçtan pek de memnun değil. Kendisi takım için ve takımın geleceğine dair daha büyük başarılar hedeflediğini de ayrıca belirtti.

"Önceden bulunduğumuz yere göre bu bir başarı fakat tam anlamıyla bir başarı değil. Takım için ve takımın geleceği için bunu istemiyorum. Bundan daha fazlasını istiyorum."