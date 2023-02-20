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Vowles, Williams'taki görevini başladı

James Vowles, Williams'taki görevine bugün itibariyle başlamış durumda.

Matteo Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Vowles, Williams'taki görevini başladı
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Williams'ın bir süredir beklediği hamle bugün itibariyle gerçekleşti. James Vowles, Mercedes'ten ayrıldıktan sonra belirli bir süreyi kenarda geçirmişti ve bugün itibariyle Grove merkezli ekibin fabrikasına gelerek, görevine başladı.

Mercedes'in eski strateji şefi, 13 Ocak'ta Williams takım patronu olarak duyurulmuştu fakat belirli bir süreyi kenarda geçirmesi gerektiği için yeni görevine hemen başlayamadı.

Bundan ötürü shakedown testini ve 6 Şubat'taki takım lansmanını kaçırdı.

Mercedes'in geride kalan yıllarda elde ettiği başarılarda önemli bir rol oynayan Vowles, yeni takımıyla görevine bugün başlamış durumda.

Vowles, bu hafta yapılacak testte ve Bahreyn GP'de takımın başında olacak.

 

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