Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Vowles, Williams'ta gösterdiği başarı için Brawn ve Wolff etkisinden bahsetti

Williams takım patronu James Vowles, Ross Brawn ve Toto Wolff gibi efsanevi F1 figürlerinin kariyeri üzerindeki olumlu etkisi hakkında konuştu.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the team principals Press Conference

Vowles, 2023 sezonu için Jost Capito'nun yerine F1 takım patronu olarak Williams'a katıldı.

Griddeki en genç F1 takım patronu olan Vowles, liderliği altında Williams'ı 2017'den bu yana en iyi takımlar şampiyonasında en iyi sıra olan yedinciliğe taşıdı.

Vowles yıllarının çoğunu Brackley'de bulunan Mercedes'te (eski adıyla BAR, Honda ve Brawn GP) geçirdi.

Vowles, F1'de geçirdiği süre boyunca Brawn, Wolff ve Dave Richards gibi etkileyici isimlerle çalıştı.

Sky Sports F1 yorum programında konuşan Vowles, yukarıda bahsi geçen üçlüden neler öğrendiğini paylaştı.

"Hepsinin kendine özgü yöntemleri vardı. Üçünün de yönetim ve liderlik tarzları çok farklı."

"Yıllar boyunca üçünden de öğrenebileceğim çok şey var. Toto, inanılmaz bir iş bilgisine sahip ve gerçekten güçlü bir lider. Herkesten en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyor."

"Ross'la, doğru insanları doğru konular hakkında konuşmak üzere bir araya getirme konusunda gerçekten çok iyiydi, sporun içinde farklı bir seviyeden en tepeye kadar büyüdü."

"Dave Richards ile farklı bir geçmişe sahip ama gerçekten güçlü bir lider. Yaptığı konuşmaları hep hatırlıyorum, herkes tamamen aynı fikirde olurdu."

"Bugün olduğum kişinin muazzam bir kısmını bu üç kişiye borçluyum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber McLaren: "2024 aracı üstünde gece gündüz çalışıyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Formula 1

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi? Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Alonso, Aston Martin'deki ikinci yılında her şeyin daha kolay olacağını düşünüyor

Alonso, Aston Martin'deki ikinci yılında her şeyin daha kolay olacağını düşünüyor

Formula 1

Alonso, Aston Martin'deki ikinci yılında her şeyin daha kolay olacağını düşünüyor Alonso, Aston Martin'deki ikinci yılında her şeyin daha kolay olacağını düşünüyor

Bernie Ecclestone, kafatası kırılan Newey'e ihtiyaç duyduğu anda nasıl yardım etti?

Bernie Ecclestone, kafatası kırılan Newey'e ihtiyaç duyduğu anda nasıl yardım etti?

Formula 1

Bernie Ecclestone, kafatası kırılan Newey'e ihtiyaç duyduğu anda nasıl yardım etti? Bernie Ecclestone, kafatası kırılan Newey'e ihtiyaç duyduğu anda nasıl yardım etti?

Williams
Daha fazlası
Williams
Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Formula 1

Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Vowles, çalışanların fabrikada sabahlamaya hazır olmalarına şaşırmış

Vowles, çalışanların fabrikada sabahlamaya hazır olmalarına şaşırmış

Formula 1

Vowles, çalışanların fabrikada sabahlamaya hazır olmalarına şaşırmış Vowles, çalışanların fabrikada sabahlamaya hazır olmalarına şaşırmış

Williams, Fry takımın yönünün tamamen değişmesine yardımcı olacak

Williams, Fry takımın yönünün tamamen değişmesine yardımcı olacak

Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Williams, Fry takımın yönünün tamamen değişmesine yardımcı olacak Williams, Fry takımın yönünün tamamen değişmesine yardımcı olacak

Son Haberler

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

F1 Formula 1

Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi? Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

F1 Formula 1

Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk" Aston Martin: "Red Bull'u yenmenin ne kadar zor olacağını biliyorduk"

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

F1 Formula 1

Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti Verstappen 2023'ün en iyi ve en kötü F1 yarışlarını seçti

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

F1 Formula 1

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek" Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol