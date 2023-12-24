Vowles, Williams'ta gösterdiği başarı için Brawn ve Wolff etkisinden bahsetti
Williams takım patronu James Vowles, Ross Brawn ve Toto Wolff gibi efsanevi F1 figürlerinin kariyeri üzerindeki olumlu etkisi hakkında konuştu.
Vowles, 2023 sezonu için Jost Capito'nun yerine F1 takım patronu olarak Williams'a katıldı.
Griddeki en genç F1 takım patronu olan Vowles, liderliği altında Williams'ı 2017'den bu yana en iyi takımlar şampiyonasında en iyi sıra olan yedinciliğe taşıdı.
Vowles yıllarının çoğunu Brackley'de bulunan Mercedes'te (eski adıyla BAR, Honda ve Brawn GP) geçirdi.
Vowles, F1'de geçirdiği süre boyunca Brawn, Wolff ve Dave Richards gibi etkileyici isimlerle çalıştı.
Sky Sports F1 yorum programında konuşan Vowles, yukarıda bahsi geçen üçlüden neler öğrendiğini paylaştı.
"Hepsinin kendine özgü yöntemleri vardı. Üçünün de yönetim ve liderlik tarzları çok farklı."
"Yıllar boyunca üçünden de öğrenebileceğim çok şey var. Toto, inanılmaz bir iş bilgisine sahip ve gerçekten güçlü bir lider. Herkesten en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyor."
"Ross'la, doğru insanları doğru konular hakkında konuşmak üzere bir araya getirme konusunda gerçekten çok iyiydi, sporun içinde farklı bir seviyeden en tepeye kadar büyüdü."
"Dave Richards ile farklı bir geçmişe sahip ama gerçekten güçlü bir lider. Yaptığı konuşmaları hep hatırlıyorum, herkes tamamen aynı fikirde olurdu."
"Bugün olduğum kişinin muazzam bir kısmını bu üç kişiye borçluyum." dedi.
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