Vowles: "Williams'ın yaklaşımını değiştirmesi gerekiyor"

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Williams, 2022 yılının ardından Jost Capito ile yollarını ayırdı ve yerini cuma günü itibariyle James Vowles aldı.

Mercedes'te strateji direktörü olarak görev alan Vowles, daha önce BAR, Honda, Brawn GP ve Mercedes ile çalıştığı için büyük bir deneyime sahip.

Britanyalı mühendis, Williams'ın gelişim kaydetmesi için yaklaşımında değişiklik yapması gerektiğine inanıyor.

Vowles, "Şu anda Williams'ın tam olarak neyi yanlış yaptığını söylemek zor."

"Henüz bu konuyla ilgilenmedim ve temaslarım da zaten çok sınırlı oldu, bu da geçiş dönemi için anlaşılabilir bir durum."

"Ancak takım her yıl kötü performans gösteriyorsa, motivasyon kaybettiğiniz aşikâr."

"Her şeyden önce işe olan yaklaşımın, kurum içi kültürün ve yöntemlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum."

James Vowles, Williams Fotoğraf: Williams F1

"Dorilton Capital, takımın başarılı olması için yatırım yapmaya istekli ve bunun birkaç yıl alacağı açık."

"Teknik kadroyu güçlendirmemiz, ekip içindeki yeteneklere büyüme ve gelişme fırsatı vermemiz, onların yaratıcı potansiyellerini kullanmamız gerekiyor.

"Daha önce onları çevreleyen ortamın pek de elverişli olmadığını tahmin ediyorum."

"Kariyerim boyunca zorluklar yaşadım. Mercedes'e gelmeden önce, 12 yarış boyunca tek bir puan bile alamadığımız bir dönemden geçmiştik. Bu krizin üstesinden gelme deneyimi, takımın bir bütün olarak birlikte hareket etmesi gerektiğini anlamaya yardımcı oldu."

"Şahsen takım içerisinde böyle bir birlik olmadığını düşünüyorum." dedi.

Vowles, takımla yaptığı görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlandığını da ekliyor.

"Müzakereler Aralık ayında başladı. Kısa süre sonra birbirimize mükemmel şekilde uyduğumuz sonucuna vardık. Yönetim kuruluyla yaptığımız birkaç toplantıdan sonra yöntemlerimizin, yaklaşımlarımızın ve düşünce tarzlarımızın son derece benzer olduğunu fark ettik."

"Bu noktada kararımı bildirmek için Toto'yu konuya dahil ettim."

"Toto'nun tepkisi umduğumdan daha iyiydi. Değişim konusunda inanılmaz derecede iyi davrandı. Mercedes bunun onlar için bir kayıp olduğunu biliyor fakat aynı zamanda Williams ve benim için de bir kazanç olacak. Bunu ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak görüyoruz."