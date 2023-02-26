Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak"

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Teknik direktör Francois-Xavier Demaison ve aerodinamik şefi Dave Wheater, eski takım patronu Jost Capito'nun ayrılışıyla birlikte Aralık ayında takımdan ayrıldı.

Takımın yeni patronu, eski Mercedes baş stratejisti Vowles oldu. Ancak takımda iki üst düzey teknik pozisyon hâlâ doldurulmadı.

Bu tür pozisyonların genellikle ücretli zorunlu izin gerektirdiği göz önüne alındığında, seçilecek adayların işe başlaması aylar sürebilir.

Vowles'a önceliğinin ne olduğu sorulduğunda, "Sanırım en önemli şey, yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak teknik açıdan yeterli bir yapıya sahip olmamamız."

"Birincisi, teknik direktör ve aero şefi açısından düzgün bir yapı oluşturmalıyız. Önceliğimiz bu çünkü bir takımın ilerleyebilmesi için bunlara ihtiyacı olduğu açık." yanıtını verdi.

Vowles, doğru kişiyi bulmak istediği için bu konuda acele etmediğini de belirtti: "Ortada güçlü bir takım var ve teknik direktör olmadan hareket ediyor."

"Bugün konuştuğumuz gibi, pistte bir araç var ve herkes bunu başarmak için kış boyunca inanılmaz bir iş çıkardı."

"Açıkçası, bu kısa vadede birilerini göreve getirmekle ilgili değil. Bu uzun vadeli, bu yüzden doğru kişiyi göreve getirdiğimizden emin olmalıyız; acele bir karar vermeyeceğiz."

Vowles, son yıllardaki başarısızlığa rağmen takımda tutkulu personeller bulduğunu vurguladı.

Logan Sargeant, Williams FW45 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles, "Burada çok sayıda harika insan var."

"Belli ki son 15 yıldır koşullar, yatırım eksikliği ve diğer nedenlerle zor bir dönem geçirmişler."

"Ancak yine de, takım gridde nerede olursa olsun, paylaşılan tutku seviyesinin orada olduğunu söyleyebilirim."

Vowles, Mercedes ile aynı kaynaklara sahip olmayan bir takımda çalışmaya alışması gerektiğini kabul etti.

"Williams'ın nerede olduğunu anlamam gerekiyor. Bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda, bunun size sağlandığı bir takımda olmanın avantajını yaşadım. Hayal edebileceğiniz her şeye sahiptik."

"Bu, şu anda bulunduğum yerle tezat oluşturuyor. Özellikle de bütçe sınırının olduğu bir ortamda ihtiyacınız olanı talep etmek ve hatta ödemek zor."

Vowles, Bahreyn'deki bazı cesaret verici tur zamanlarına rağmen yeni araç hakkında herhangi bir sonuca varmak için çok erken olduğunu da ekledi.

"Şu anda Bahreyn'deki rüzgar ve yönü; özellikle 1. viraj'a doğru arkadan gelen rüzgar, pilotlar için dengeyi çok zorlaştırıyor."

"Rüzgar arkanızdayken özellikle frenleme esnasında oldukça zorlanıyorsunuz."

"Bunun dışında, kesinlikle geçen yıla göre bazı olumlu yorumlar olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda bulunduğumuz noktada herhangi bir mantıklı sonuca varmak için çok erken."