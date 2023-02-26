Önceki / Marko: "Uzun sürüşlerde rakiplerimizden açıkça daha hızlıyız"  Sonraki / McLaren, 2023 F1 aracında ne kadar büyük sorunlar yaşıyor?
Formula 1 Haberler

Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak"

Williams Formula 1'in yeni takım patronu James Vowles, önceliğinin Grove'da yeni bir teknik yapı kurmak olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak"
Haberi dinle

Teknik direktör Francois-Xavier Demaison ve aerodinamik şefi Dave Wheater, eski takım patronu Jost Capito'nun ayrılışıyla birlikte Aralık ayında takımdan ayrıldı.

Takımın yeni patronu, eski Mercedes baş stratejisti Vowles oldu. Ancak takımda iki üst düzey teknik pozisyon hâlâ doldurulmadı.

Bu tür pozisyonların genellikle ücretli zorunlu izin gerektirdiği göz önüne alındığında, seçilecek adayların işe başlaması aylar sürebilir.

Vowles'a önceliğinin ne olduğu sorulduğunda, "Sanırım en önemli şey, yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak teknik açıdan yeterli bir yapıya sahip olmamamız." 

"Birincisi, teknik direktör ve aero şefi açısından düzgün bir yapı oluşturmalıyız. Önceliğimiz bu çünkü bir takımın ilerleyebilmesi için bunlara ihtiyacı olduğu açık." yanıtını verdi. 

Vowles, doğru kişiyi bulmak istediği için bu konuda acele etmediğini de belirtti: "Ortada güçlü bir takım var ve teknik direktör olmadan hareket ediyor."

"Bugün konuştuğumuz gibi, pistte bir araç var ve herkes bunu başarmak için kış boyunca inanılmaz bir iş çıkardı."

"Açıkçası, bu kısa vadede birilerini göreve getirmekle ilgili değil. Bu uzun vadeli, bu yüzden doğru kişiyi göreve getirdiğimizden emin olmalıyız; acele bir karar vermeyeceğiz." 

Vowles, son yıllardaki başarısızlığa rağmen takımda tutkulu personeller bulduğunu vurguladı.

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles, "Burada çok sayıda harika insan var."

"Belli ki son 15 yıldır koşullar, yatırım eksikliği ve diğer nedenlerle zor bir dönem geçirmişler."

"Ancak yine de, takım gridde nerede olursa olsun, paylaşılan tutku seviyesinin orada olduğunu söyleyebilirim."

Vowles, Mercedes ile aynı kaynaklara sahip olmayan bir takımda çalışmaya alışması gerektiğini kabul etti.

"Williams'ın nerede olduğunu anlamam gerekiyor. Bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda, bunun size sağlandığı bir takımda olmanın avantajını yaşadım. Hayal edebileceğiniz her şeye sahiptik."

"Bu, şu anda bulunduğum yerle tezat oluşturuyor. Özellikle de bütçe sınırının olduğu bir ortamda ihtiyacınız olanı talep etmek ve hatta ödemek zor."

Vowles, Bahreyn'deki bazı cesaret verici tur zamanlarına rağmen yeni araç hakkında herhangi bir sonuca varmak için çok erken olduğunu da ekledi.

"Şu anda Bahreyn'deki rüzgar ve yönü; özellikle 1. viraj'a doğru arkadan gelen rüzgar, pilotlar için dengeyi çok zorlaştırıyor."

"Rüzgar arkanızdayken özellikle frenleme esnasında oldukça zorlanıyorsunuz."

"Bunun dışında, kesinlikle geçen yıla göre bazı olumlu yorumlar olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda bulunduğumuz noktada herhangi bir mantıklı sonuca varmak için çok erken." 

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Marko: "Uzun sürüşlerde rakiplerimizden açıkça daha hızlıyız" 

McLaren, 2023 F1 aracında ne kadar büyük sorunlar yaşıyor?
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

Formula 1
Bahreyn Kış testi

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor! F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

Verstappen: "Red Bull RB19, geçen yılki araçtan 'kesinlikle' çok daha iyi"

Verstappen: "Red Bull RB19, geçen yılki araçtan 'kesinlikle' çok daha iyi"

Formula 1

Verstappen: "Red Bull RB19, geçen yılki araçtan 'kesinlikle' çok daha iyi" Verstappen: "Red Bull RB19, geçen yılki araçtan 'kesinlikle' çok daha iyi"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Williams Daha fazlası
Williams
Vowles, Williams'taki görevini başladı

Vowles, Williams'taki görevini başladı

Formula 1

Vowles, Williams'taki görevini başladı Vowles, Williams'taki görevini başladı

Williams, Latifi'nin gidişine rağmen finansal anlamda iyi durumda

Williams, Latifi'nin gidişine rağmen finansal anlamda iyi durumda

Formula 1

Williams, Latifi'nin gidişine rağmen finansal anlamda iyi durumda Williams, Latifi'nin gidişine rağmen finansal anlamda iyi durumda

Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

Formula 1
Williams lansmanı

Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek Williams, Mercedes ile olan ilişkisinde "Haas modelini" benimsemeyecek

Son Haberler

D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

F1 Formula 1

D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

F1 Formula 1

Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz" Hamilton: "Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde olabiliriz"

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

F1 Formula 1

F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor! F1 takımları, Andretti'nin giriş ücreti olarak 600 milyon dolar ödemesini istiyor!

Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

F1 Formula 1

Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor Aston Martin, tüm iyi işaretlere rağmen gerçekçiliğini koruyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.