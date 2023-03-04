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Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek

Williams Formula 1 takım patronu James Vowles, uzun vadede daha büyük kazanımlar elde etme uğruna, bu yılın aracından ödün verebileceklerini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek
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Ocak ayında Williams'a katılan Vowles, takım ile geçirdiği ilk günlerin ardından, takımı yükseltmek adına karşı karşıya olduğu zorlukları çok iyi biliyor.

Geçen hafta bir açıklama yapan Vowles, takımın tek odağının bu yıl olmadığını ve bu yıl için geleceği feda etmeyeceklerini getirdi.

Vowles, "Sadece bir yıl değil, üç ila beş yıllık temeller atmaya çalışıyoruz."

"Bunları oturtmak ve sağlamlaştırmak zaman alıyor. Yapamayacağımız şey, FW45'in kısa vadeli menfaatleri için bunlardan herhangi birini feda etmek." dedi

Bunun 2023'te FW45 için güncelleme yapılmayacağı anlamına mı geldiği sorusuna Vowles, gelişim konusunda bazı çalışmalar olduğunu fakat bunun için gelecek çalışmalarını feda etmeyeceklerini söyledi.

"Kesinlikle bir denge var. Fakat organizasyon içindeki niyet son derece açık."

"Önümüzdeki hafta bizi geliştirecek bir karar almakla 6 ay, 12 ay veya 24 ay içinde bizi önemli ölçüde geliştirecek bir karar almak arasında seçim yapmak zorundaysak, bu iki karardan ikincisini tercih ederiz."

"Ancak yine de bir rüzgar tünelimiz var ve bu tünelin performansını değerlendirmek için belirli süreçlerden geçmek gerekiyor."

"Eminim bu da bu yıl araçta daha fazla performans bulmamıza yardım edecek."

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vowles, uzun vadede önemli isimlerle anlaşmayı planladıklarını fakat şimdilik teknik direktör gibi kilit pozisyonların boş olmasından memnun olduğunu söyledi.

"Teknik roller açısından bakarsak, kesinlikle kolaya kaçmayacağız. Ne kadar sürerse sürsün, doğru insanları bulacağız ve doğru yerlere yerleştireceğiz."

"Aracın temel yapısı açısından gelecek yılın şasisini aceleye getirmeyeceğiz."

"Bunu daha çok alışık olduğum şekilde yapacağız: Acele etmeyeceğiz ve bunu yaparken performans anlamında bize getirecek şeyler bulacağımızdan emin olacağız."

Vowles son haftaları takımın nerelerde gelişmesi gerektiğini daha iyi kavramaya çalışarak geçirdi.

"Takım, son 15 yılda finansal ve diğer pek çok açıdan muazzam zorluklar yaşadı ve tüm bunların üstesinden geldi."

"Ancak finansmana sahip diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında bu sadece hayatta kalmaktı. Benim katılmadan önce sahip olduğum lüks buydu."

James Vowles, Williams team principal

James Vowles, Williams team principal

Photo by: Williams

"Bunun bir sonucu olarak, bugün bulunduğumuz yer ile gelecekte olmamız gereken yer arasında büyük farklar var. Bütçe sınırı tüm bu şeyler üzerinde sınırlayıcı bir faktör."

"Önümüzde, temel tesisleri olması gereken seviyeye getirmek için çalışma yapmamız gereken birkaç yıl var, ki bu da altı aylık ya da 12 aylık bir iş değil."

"Bunun ötesinde, daha önce de söylediğim gibi, kilit teknik personel eksikliği yaşadığımız bir konumdayız."

"Takım şu anda bu boşlukları doldurmak için büyük bir  baskı altında. Yani önümüzde aylar değil, yıllar var."

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